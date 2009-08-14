۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

همایش کوهپیمایی منتظران ظهور در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: همایش یکصد هزار نفری کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت سالروز ولادت حضرت مهدی (عج) با عنوان"منتظران ظهور"صبح جمعه در مشهد برگزار شد.

سرهنگ محمد مهدی رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این همایش ساعت 6 صبح با هدف ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان مشهد آغاز و تا ساعت 9 بامداد امروز در منطقه بلوار هاشمیه برگزار شد.

سرپرست اداره بازنشستگی نیروهای مسلح خراسان رضوی  افزود: این همایش ورزشی با همکاری هیئت ورزش های همگانی استان، مدیریت تربیت بدنی شهرداری مشهد، شرکت توزیع نیروی برق مشهد و صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی برگزار شد.

سرپرست اداره بازنشستگی نیروهای مسلح خراسان رضوی  افزود: با بیان اینکه به مناسبت یک هزار و 176 سال تولد حضرت مهدی (عج)، 1176 جایزه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

وی افزود: همچنین شرکت توزیع نیروی برق مشهد معادل یکصد میلیون ریال لامپ کم مصرف به شرکت کنندگان اهدا شد.

رستمیان اظهار داشت: شهرداری مشهد علاوه بر توزیع ساک ورزشی، چاپ و نصب بنر در سطح شهر، تعداد 12 سکه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.
 

