همایش کوهپیمایی منتظران ظهور در مشهد برگزار شد

سرهنگ محمد مهدی رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این همایش ساعت 6 صبح با هدف ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان مشهد آغاز و تا ساعت 9 بامداد امروز در منطقه بلوار هاشمیه برگزار شد.

سرپرست اداره بازنشستگی نیروهای مسلح خراسان رضوی افزود: این همایش ورزشی با همکاری هیئت ورزش های همگانی استان، مدیریت تربیت بدنی شهرداری مشهد، شرکت توزیع نیروی برق مشهد و صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی برگزار شد.

سرپرست اداره بازنشستگی نیروهای مسلح خراسان رضوی افزود: با بیان اینکه به مناسبت یک هزار و 176 سال تولد حضرت مهدی (عج)، 1176 جایزه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

وی افزود: همچنین شرکت توزیع نیروی برق مشهد معادل یکصد میلیون ریال لامپ کم مصرف به شرکت کنندگان اهدا شد.

رستمیان اظهار داشت: شهرداری مشهد علاوه بر توزیع ساک ورزشی، چاپ و نصب بنر در سطح شهر، تعداد 12 سکه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.



