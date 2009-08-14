ساری میزبان دیدار تدارکاتی فوتسال ایران و تایلند

عباس ترابیان در حاشیه دیدار فوتسال راه ساری و صدرای شیراز با اعلام خبر فوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دیدار تدارکاتی قبل از اعزام تیم ملی امید فوتسال کشور به مسابقات قهرمانی داخل سالن بوده که هفته اول مهرماه سال جاری در ساری مرکز استان مازندران برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این برگزاری در راستای درخواست مسئولین هیئت فوتبال و اداره کل تربیت بدنی استان بوده که با حمایت کمیته فوتسال فدراسیون مواجه شده است.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه تیم هایی نظیر راه ساری که کاملا از بازیکنان بومی و با انگیزه استفاده می کنند حمایتهای فنی از سوی فدراسیون خواهند شد تصریح کرد: بسیاری از تیم هایی در کشور وجود دارد که از بازیکنان غیربومی استفاده می کرده و آن تیم ها از چندان ثبات و موفقیت چشمگیری در فصل برخوردار نبودند.

ترابیان با بیان اینکه در فوتسال به دنبال کشف استعدادهای ناب و جوانان با انگیزه برای ترقی هستیم تصریح کرد: تربیت بازیکنان با انگیزه و با اخلاق در ورزش پرطرفدار فوتسال نهادینه شده است.

وی ادامه داد: فوتسال ایران مراحل پیشرفت و استعدادیابی را با برنامه طی می کند و برای موفقیت ورزشکاران حمایت های فنی کرده و زمینه حمایت های بیشتر مسئولین استان به بازیکنان و تیم های قدر و با انگیزه ای مانند راه ساری را فراهم خواهد کرد.

ترابیان افزود: موارد اخلاقی که باید توسط بازیکنان رعایت شود را به تیم ها اعلام کرده ایم و دخالتی در چگونگی اجرای آن توسط بازیکنان نداریم.

رئیس کمیته فوتسال با اشاره به تلاش کمیته فوتسال برای افزایش کیفیت لیگ برتر فوتسال گفت : تشکیل سازمان لیگ و تقویت شکل سازمانی آن، یکی از مهمترین مواردی است که در کمیته فوتسال به عنوان راهکار بالا بردن کیفیت مسابقات لیگ به آن توجه ویژه ای شده است.

وی ادامه داد: از تمام تیمهای لیگ برتری خواسته ایم به منظور داشتن پشتوانه ای مناسب در سال های آینده به فکر تیم داری در رده های پایه باشند تا دغدغه ای نسبت به داشتن بازیکن جایگزین نداشته باشند.

ترابیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با داشتن برنامه ریزی دقیق، تلاش کردیم مسابقات لیگ برتر را به گونه ای برگزار کنیم که تداخلی با مسابقات تیم ملی نداشته باشد و به کیفیت مسابقات لیگ ضربه ای وارد نشود.