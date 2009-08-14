تهران قهرمان مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از روز چهارشنبه با حضور تکواندوکاران 25 استان در قالب 27 تیم در مجموعه ورزشی انقلاب کرج آغاز شد.

در دومین و آخرین روز این مسابقات روز گذشته (پنجشنبه) رقابت‌های اوزان زوج برگزار شد که در نهایت خردسالان تهرانی با کسب 57 امتیاز عنوان قهرمانی را تصاحب کردند، توابع تهران با 54 امتیاز نایب قهرمان شد و هرمزگان با 45 امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. در این رده‌بندی همچنین تیم‌های گیلان با 40 و آذربایجانشرقی هم با 36 امتیاز چهارم و پنجم شدند.

در پایان این مسابقات جام اخلاق به کرج اهداء شد و عنوان ستاره مسابقات به عبدالله رستم زاده از توابه تهران تعلق گرفت.

- نتایج کامل روز دوم این مسابقات به شرح زیر است:

وزن دوم - (24 شرکت کننده):

1- رامین قربان‌پور (گیلان)، 2- ابوالفضل بکران (تهران)، 3- محسن غلامیان (ایلام) و نیما موسوی (کرج)

وزن چهارم - (26 شرکت کننده):

1- پوریا پناهی (توبع تهران)، 2- علیرضا نوریان (کرج الف)، 3- سالار مسعودی (آذربایجان شرقی) و علی حیدری (چهارمحال و بختیاری)

وزن ششم - (23 شرکت کننده):

1- یونس کریمی (هرمزگان)، 2- محمدرضا بابادی (چهارمحال و بختیاری)، 3- حسن رضایی (اردبیل) و حسن رحمتی (گیلان)

وزن هشتم - (22 شرکت کننده):

1- عرفان ناظمی (آذربایجان شرقی)، 2- علی جاهد (اردبیل)، 3- بینامین کاظمیان (گیلان) و سیدابوالفضل حسنی (مازندران)

وزن دهم - (21 شرکت کننده):

1- نوید کمال‌زاده (هرمزگان)، 2- پوریا مرادی (اصفهان)، 3- ایمان خاکپور (مازندران) و احمد هوشنگ‌پور (گیلان)