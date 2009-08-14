تداوم صدرنشینی مقاومت و نفت در لیگ برتر ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از مسابقات با برگزاری چهار دیدار در سالن آبفا تهران به پایان رسید و طی آن نفت تهران و مقاومت با غلبه بر حریفان جایگاه خود را در صدر جدول گروههای اول و دوم مستحکمتر کردند.
هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر ووشو باشگاهای کشور به دلیل فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و همچنین حضور تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام با تاخیری سه ماه 15 آبان ماه برگزار خواهد شد.
نتایج هفته سوم مسابقات ووشو لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* هیئت ووشو کرمان 10 - هیئت ووشو کرمانشاه صفر
* نفت تهران 12 - هیئت ووشو خراسان رضوی صفر
* هیئت ووشو آذربایجان غربی 7- هیئت ووشو آذربایجان شرقی 5
* باشگاه مقاومت - 10رنگ فیروزه فارس 2
تیمهای نفت تهران و باشگاه مقاومت با سه پیروزی متوالی در پایان هفته سوم مسابقات ووشو قهرمانی کشور در صدر جدول ردهبندی گروههای اول و دوم رقابتهای قرار گرفتند.
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