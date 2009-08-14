یک ایرانی مقیم هلند در ترکیب تیم ملی جودو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو کشورمان در حالی اوایل هفته آینده جهت حضور در رقابت‌های جودو قهرمانی جهان راهی هلند می شود که قصد دارد یک ایرانی مقیم هلند را برای حضور در این مسابقات به فدراسیون جهانی معرفی کند.

نام این جودوکار امیر شیخ حسنی است که در زمان حضور در ایران چندسال عضو تیم جودو جوانان کشورمان بوده است. او چند بارهم در رقابت‌های انتخابی تیم ملی حضور پیدا کرد اما نتوانست فرصت همراهی این تیم را پیدا کند تا اینکه 5 سال پیش راهی هلند شد.

پیشنهاد عضویت شیخ حسنی در تیم ملی از سوی پدر این جودوکار که خود از مربیان با سابقه این رشته ورزشی است به فدراسیون ارائه شد. این جودوکار ایرانی مقیم هلند نیز وضعیت بدنی خود را برای همراهی تیم ملی مطلوب توصیف کرده است.

قرار است طی یکی دو روز آینده فدراسیون جودو در مورد حضور این جودوکار در ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی تصمیم قطعی را اتخاذ کند. در صورت قطعی شدن حضور شیخ حسینی در تیم ملی، وی در وزن 81- کیلوگرم تیم کشورمان را در مسابقات جهانی همراهی می کند.