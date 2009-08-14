به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی "هان مادانگ" جهان روز چهارشنبه در "دان جین" کره جنوبی آغاز شد. صبح امروز در روز سوم این مسابقات امیر نقدی پور در رده سنی جوانان با ثبت یک رکورد تازه موفق شد در بخش "پال کیوکپا" (شکستن اجسام با ضربه پا) مدال طلا را تصاحب کند.

در بخش "پال کیوکپا" 10 نفر به مرحله نهایی صعود کرده بودند که 7 نفر به دلیل عدم توفیق در شکستن تخته‌ها از دور مسابقات کنار رفتند، 2 نفر تنها دو تخته شکستند و امیر نقدی پور با شکستن 10 تخته به مدال طلا دست یافت.

همچنین ارسطو پاکروانان در بخش شکستن سنگ با "سون نال" (تیغه دست) با شکستن 8 سنگ عنوان سوم مشترک را کسب کرد اما کمیته برگزاری مسابقات نام وی را به عنوان نفر چهارم این بخش اعلام کرد. در پی این اتفاق کادر فنی تیم ملی تکواندو هان مادانگ کشورمان به مسئولان برگزاری مسابقات جهانی اعتراض کردند اما اعتراض آنها نتیجه‌ای در برنداشت.