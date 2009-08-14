انتصابی که استاندار را هم خبر نکرد/ معرفی چراغ خاموش مدیران

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حضور معاون اداری مالی گمرک لرستان در یازدهمین جلسه کارگروه بررسی مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت موجب شد حتی استاندار لرستان هم نسبت به علت عدم حضور مدیر کل گمرک لرستان معترض شود که در نهایت معاون اداری مالی این اداره کل خبر از تودیع و معارفه علی توان، مدیر کل گمرک لرستان داد که تعجب همه حاضران از جمله استاندار لرستان را در پی داشت.

رابطه گمرگ و استانداری لرستان تا اطلاع ثانوی قطع!

استاندار لرستان با انتقاد شدید از ناهماهنگی وزارتخانه متبوع در انتصاب مدیرکل کمرگ لرستان، عنوان کرد: با توجه به اینکه استانداری هیچگونه اطلاعی از وضعیت انتصاب در این اداره کل ندارد تا اطلاع ثانوی رابطه گمرک لرستان و استانداری قطع خواهد بود.

سید حسین صابری عنوان کرد: وقتی بدون اطلاع استانداری مدیر عوض می کنند ما باید خبرش را از روزنامه ها بشنویم که این روند، معقول نیست.

من به عنوان استاندار لرستان در جریان انتصاب مدیر کل گمرک نیستم ولی وقتی به مشکلی برمی خورند به سراغ استانداری می آیند استاندار لرستان

وی با طرح این موضوع که خبر انتصاب مدیر حساس اقتصادی استان را باید در روزنامه ها ببینم، عنوان کرد: من به عنوان استاندار لرستان در جریان انتصاب مدیر کل گمرک نیستم ولی وقتی به مشکلی برمی خورند به سراغ استانداری می آیند.

استاندار لرستان از معاون اداری مالی اداره کل گمرک لرستان خواست مراتب اعتراض استانداری پیرامون عدم هماهنگی در تودیع و معارفه مدیران استانی را به متولیان در وزارتخانه اعلام کند.

صابری همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه زمانی از انتصاب باخبر شده است؟عنوان کرد: بعد از انتصاب در جریان موضوع قرار گرفتم.

وی یادآور شد: طبق آئین نامه شورای اداری عالی وزرا باید برای انتصابات در استانها با استانداری هماهنگی کنند نه اینکه بعد از انتصاب استاندار در جریان عزل و نصب قرار بگیرد.

مسئول امور اداری مالی گمرک استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اداره گمرک لرستان هیچ مسئولی از کشور یا استان حضور نداشت و تنها این مراسم به صورت یک خداحافظی معمولی برگزار شد.

یونس طاهرزاده با بیان اینکه مدیر کل قبلی این اداره کل به مدت دو سال مدیر گمرک لرستان بوده است، در پاسخ به سئوال مهر در مورد علت تودیع وی گفت: وی کارمند وزارت تعاون بود که به مدت دو سال در لرستان مامور بوده است و اکنون ماموریت وی تمام شده بود.

وی با اشاره به اینکه مراسم تودیع این مدیر کل روز چهارشنبه برگزار شده است، خاطر نشان کرد: هم اکنون کورش اکبری معاون این اداره کل به عنوان سرپرست اداره کل گمرک لرستان به ایفای وظیفه می پردازد.

به هر حال به نظر می رسد هماهنگی در زمینه نصب و انتصاب مدیران استانی یکی از مواردی است که علاوه بر وجود آئین نامه مبنی بر هماهنگی با استاندار باید به لحاظ توجه به ارکان و ساختارهای مدیریتی نیز مورد توجه واقع شود.

وقتی نماینده مجلس از تودیع جلوگیری می کند



این در حالی است که پیش از این مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان نیز در میان ناهماهنگی معارفه شد که این امر موجب حضور نماینده مردم خرم آباد در مجلس در محل مراسم تودیع و معارفه و جلوگیری رضا رحیمی نسب از برگزاری این مراسم شده بود.

اینکه مطابق قانون چقدر نمایندگان در نصب و انتصاب مدیران استانی باید دخالت کنند خود جای مطلبی دیگر و تحلیل مجزایی دارد ولی برخی نمایندگان لرستان با تکیه بر اصل 84 که به حق اظهار نظر نمایندگان مجلس در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اشاره دارد بر ضرورت هماهنگی در این زمینه از سوی مسئولان و متولیان تاکید دارند.

با توجه به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی (مقننه، مجریه و قضاییه) مستقل از یکدیگرند و به موجب قانون هر یک عهده دار وظایف ذاتی و اختیارات قانونی خاصی هستند. از این نظر و با توجه به سایر اصول مطرح قانون اساسی در اصول 62 تا 90 که به قوه مقننه اختصاص دارد هیچ حقی برای دخالت و اعمال نفوذ و مداخله قوه مقننه در انجام امور و وظایف ذاتی قوه مجریه ندارد.

نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم حق دخالت در عزل و نصب مدیران را دارند زیرا این موضوع به منافع عموم مردم بازمی گردد نماینده مردم خرم آباد در مجلس

این در حالی است که رضا رحیمی نسب یکی از نمایندگان مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم حق دخالت در عزل و نصب مدیران را دارند زیرا این موضوع به منافع عموم مردم بازمی گردد.

البته ذکر این نکته نیز الزامی است که بنا به اصل 76 حق تحقیق و تفحص طبق ساز و کارهای قانونی برای نمایندگان پیش بینی شده و همچنین در اصل 84به حق اظهار نظر نمایندگان مجلس در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اشاره شده است.

به هر حال با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان ملت در دیدگاه خود مردم به عنوان اولین پاسخ گو ها به مسائل رخ داده در استان مطرح می شوند شاید هماهنگی میان مدیران و متولیان با نمایندگان مجلس راهکاری باشد که علاوه بر اینکه حق قانونی قوه مجریه برای انتصابات را محفوظ نگه می دارد از سوی دیگر از نظریات کارشناسی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران نیز سود خواهد برد.

از سوی دیگر در شرایط کنونی با توجه به محرومیت هایی که در لرستان وجود دارد به نظر می رسد مجال و وقتی برای جدالهای داخلی میان نمایندگان و مسئولان در عزل و نصب ها نباید وجود داشته باشد و آنچه امروز باید در دیدگاه هر کدام از متولیان جای واژه "سهم خواهی" را بگیرد ضرورت رسیدن به وحدت نظر در رشد و توسعه لرستان است.

به هر حال از دیدگاه قرآن و روایات، مدیریت نقش اول را در تغییر و تحولات اجتماعى بر عهده دارد. پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرماید: "دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود، و هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهد شد. سؤال شد یا رسول اللّه، اینها چه کسانى هستند؟ فرمود: دانشمندان و رئیسان (مدیران جامعه).

بر این اساس کسانى که رهبرى فکرى و معنوى مردم را بر عهده دارند و آنان که مسئولیت اوضاع اجتماعى و امور اجرایى را پذیرفته اند، در فساد و یا اصلاح جامعه نقش اول را ایفا می کنند.

از سوى دیگر بدیهى است که انتصابات به جا و متکى بر اصول و ضوابط معین، در کنار امکانات لازم براى ارتقاء و پیشرفت شغلى، بر عملکرد مفید کارکنان می افزاید و به شکوفایى استعدادهاى درونى افراد کمک مؤثرى می کند و از همین روست که انتصاب به جا، حساب شده، دقیق و بر اساس یک فرآیند علمى و منطقى با پیروى از اصول پذیرفته شده، ضرورت و اهمیت دو چندان می یابد.

آنچه امروز مردم لرستان از مسئولان و متولیان انتظار دارند این است که وحدت رویه ای در راستای رشد و توسعه استان میان نمایندگان و مسئولان اجرایی استان شکل بگیرد تا امروز به جای گشتن دنبال مقصرانی که در گذشته کمکاری کرده اند آنها بتوانند نام خود را از صف مقصرانی که شاید در آینده نامشان برده شود رهایی یابند.