کنسرت گروه همنوازان در بوداپست

سرپرست و خواننده گروه همنوازان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت که در تئاتر"ترافو" برگزار می شود بر مبنای بداهه اجرا خواهد شد؛ البته برخی از آثار قدما و همچنین قطعاتی از ساخته های "حامد فکوری" نیز توسط گروه نواخته می شود.

محمد معتمدی در ادامه افزود: قرار است در این کنسرت حامد فکوری با تارو علی رحیمی با تنبک همکاری داشته باشند. پس از ماه مبارک رمضان نیز این کنسرت را در تهران و برخی شهرهای دیگر کشورمان برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر نیز آ لبومی با عنوان"صوفی" را آماده انتشار دارم که شامل قطعاتی می شود که در فستیوال جهانی موسیقی پاکستان اجرا شده و بر مبنای بداهه نوازی است. در این آلبوم سینا جهان آبادی( کمانچه) و حسین رضایی نیا(دف) مشارکت دارند.