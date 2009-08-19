  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

کنسرت گروه همنوازان در بوداپست

کنسرت گروه همنوازان در بوداپست

بوداپست مجارستان 28 شهریور امسال میزبان یک گروه موسیقی ایرانی به سرپرستی محمد معتمدی خواهد بود.

سرپرست و خواننده گروه همنوازان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت که در تئاتر"ترافو" برگزار می شود بر مبنای بداهه اجرا خواهد شد؛ البته برخی از آثار قدما و همچنین قطعاتی از ساخته های "حامد فکوری" نیز توسط گروه نواخته می شود.

محمد معتمدی در ادامه افزود: قرار است در این کنسرت حامد فکوری با تارو علی رحیمی با تنبک همکاری داشته باشند. پس از ماه مبارک رمضان نیز این کنسرت را در تهران و برخی شهرهای دیگر کشورمان برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر نیز آ لبومی با عنوان"صوفی" را آماده انتشار دارم که شامل قطعاتی می شود که در فستیوال جهانی موسیقی پاکستان اجرا شده و بر مبنای بداهه نوازی است. در این آلبوم سینا جهان آبادی( کمانچه) و حسین رضایی نیا(دف) مشارکت دارند.

 

کد مطلب 929160

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها