سرنوشت شومی در انتظار برنامه های اصلاحی اوباما است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وست دویچه آلگماینه" در تحلیلی در این باره نوشت: شور و حرارت شروع جدید در حکومت اوباما کم شده است. اصلاحات در بخش سلامت آمریکا به تهدیدی برای شکست و رسوایی رئیس جمهوری جدید آمریکا تبدیل شده است.

در ادامه آمده است: باراک اوباما در چنین شرایطی باید به ناچار خود را در تنگنا قرار دهد تا مهمترین پروژه سیاست داخلی خود را با وجود مخالفتهای عمومی در حال رشد نجات دهد. مدت طولانی وی عملا تنها نظاره گر جرو بحثهای عمومی درباره برنامه اصلاحات خود در این زمینه در آمریکا بود. این در حالی است که عواقب سیاسی چنین بحثهایی (برای حکومت اوباما) فاجعه بار خواهد بود.

در ادامه آمده است: چنین بحثهایی در آمریکا موج فشارهای عصبی را افزایش داده است.

نویسنده در ادامه چنین شرایطی را فرصتی برای گروههای مخالف در آمریکا و لابیهای قدرتمند مالی دانست که هاله پیروزی که گرد اوباما را گرفته است محو کنند.

در بخش دیگری از این مطلب به غافلگیری کاخ سفید در چنین شرایطی اشاره شده و آمده است: در این میان کادر فنی اوباما با دقت خطاهایی را که به چنین اوضاعی انجامیده و مانند وضعیت وخیم اصلاحات بخش سلامت در دوره بیل کلینتون است مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

نویسنده در ادامه خاطرنشان کرد: امروز اوباما باید در چنین شرایطی نگران این موضوع باشد که سرنوشت شومی مشابه بیل کلینتون در عرصه اصلاحات برای وی رخ دهد.

نویسنده در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع که آیا رئیس جمهوری جدید آمریکا هنوز گوش شنوای کافی برای برنامه هایش می تواند بیابد در هفته های آینده مشخص خواهد شد.