به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "ادیسه" در دو قمست 25 و 26 مرداد و فیلم "شوخی" هم 27 مرداد از شبکه سه پخش میشود. همایون اسعدیان فیلم سینمایی "شوخی" را سال 78 بر مبنای فیلمنامه خودش ساخت و داستان آن درباره رضا فتحعلی است که برای رفع مشکلات مالیاش مجبور به انجام کارهای خلاف از جمله دزدی و حمل مواد مخدر میشود. در این فیلم پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، حبیب رضایی، سیدجواد یحیوی، مجتبی یاسینی، فاطمه طاهری و ... بازی کردند.
نمایی از فیلم "پسر اژدهاسوار"
فیلم سینمایی "اولاد" هم 28 مرداد روی آنتن شبکه سه میرود. این فیلم را ویجی ساداناه سال 1987 با نقشآفرینی جیتیندرا، جاپردا و سری دیوی ساخت. داستان این فیلم درباره مردی است که بعد از تصادف قطار و ناامید شدن از زنده ماندن همسرش، فرزندش را به خانوادهای میسپارد که فرزندی ندارند و ...
فیلمهای "پسر اژدهاسوار" و "کماندو سامورایی" 29 و 30 مرداد از شبکه سه پخش میشود. "پسر اژدهاسوار" سال 2006 به کارگردانی استفان فانگ میر ساخته شد. پیتر بوچمن فیلمنامه این اثر را بر مبنای داستانی از کریستوفر پائولینی نوشته و ادوارد اسپلیرز، جرمی آیرنز، سیهنا گیلوری، رابرت کارلایل و جان مالکوویچ به ایفای نقش پرداختند.
داستان "پسر اژدهاسوار" درباره پسری است که در یک دهکده به نام آن گاسیا با یک تخم اژدها رو به رو میشود. این واقعه او را به سفری افسانهای میبرد و درمییابد تنها او میتواند سرزمینش را نجات دهد.
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