ایران و عراق درصدد حل مسایل مشترک مرزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری افزود: حضور همتایان عراقی در این نشست و گفت و گو در باب موضوعات مرزی نشانه جدیت دو طرف برای رفع برخی مسایل مشترک است.

وی تصریح کرد: از سال 86 زمانی که سپهبد طلال فرمانده مرزی عراق بود برگزاری این نشستها دنبال می شود و امروز نیز اولین نشست فرماندهان رده بالای مرزبانی دو کشور بطور رسمی برگزار شد.

سردار رضایی گفت: وجود یک هزار و 600کیلومتر مرز مشترک با 11نقطه مرزبانی و همچنین حضور تمامی فرماندهان این نقاط مرزی در نشست امروز خسروی مبین اهمیت آن برای مقامات دو کشور می باشد.

وی تامین امنیت و برقراری صلح و آرامش در دو سوی مرزها و همچنین اجرای قانون بین الملل و کشورها را از نکات مهم دستور جلسه نشست برشمرد و افزود: آشنایی فرماندهان هنگ مرزی با یکدیگر و پیگیری دستورات بعدی مقامات ارشد مرزی دو کشور از دیگر موضوعات جلسه امروز بود.

وی گفت: نشست بعدی مقامات مرزی دو کشور با تعیین وقت قبلی در کشور عراق برگزار خواهد شد.

فرمانده مرزبانی ناجا همچنین انتخاب مرز خسروی در شهرستان قصرشیرین برای این نشست را به جهت میانه بودن آن در طول خط مرزی دو کشور و نیز امکانات خوب و تجهیرات کامل پایانه خسروی عنوان کرد.

فرمانده گارد مرزی عراق نیز در این نشست خبری ضمن تقدیر و تشکر از مقامات ایران در استقبال و پذیرایی از مقامات مرزبانی عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از دوستان قدیمی و نزدیک کشور و ملت عراق است.

سپهبد "محسن عبدالحسن لازم " افزود: هدف از حضور فرماندهان مرزبانی عراق در این نشست تاکید مقامات بلندپایه عراق بر همکاری با مرزبانان ایران در رفع برخی مسایل مرزی دو طرف می باشد.

وی نشست خسروی را بسیار ارزشمند و قابل تقدیر خواند و تصریح کرد: در این جلسه کلانتران مرزبانی دو کشور ضمن آشنایی با یکدیگر تصمیم گرفتند از این پس با کوتاه کردن برخی دستورات و با اختیار کامل در رفع برخی موضوعات عمل کنند.