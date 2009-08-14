برگزاری آزمون بورس تحصیلی وزارت بهداشت در 26 مرداد

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون به صورت نیمه متمرکز برگزار شده و کارت ورود به جلسه آزمون 25 مرداد در همان دانشگاهها توزیع می شود.

وی با اشاره به ظرفیت تعیین شده برای بورس وزارت بهداشت گفت: در مجموع حدود 170 نفر به عنوان ظرفیت نهایی بورسیه برای رشته های علوم پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده است.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: سهمیه دانشگاهها از سوی شورای بورس اعلام شده و سهمیه های تایید شده هر دانشگاه بر اساس نوع توانمندی خاص که آن دانشگاه به آن نیاز دارد تعیین شده است.

وی گفت: دانشگاهها اسامی افراد پذیرفته شده در آزمون را به میزان سه برابر ظرفیت و پس از تایید هیئت اجرایی جذب دانشگاه به کمیسیون مربوطه ارائه می دهند و هیئت مرکزی جذب در وزارت بهداشت نتایج آزمونهای دانشگاهها را بررسی کرده و پس از اعلام نظر نهایی شورای بورس، اعزام صورت می گیرد.

حسن زاده تاکید کرد: وزارت بهداشت در رشته هایی که در داخل کشور توانمندی لازم برای آنها وجود دارد بورس داخل ارائه می دهد و برای رشته هایی که دارای فناوری جدید هستند و یا نیاز خاصی را از کشور برطرف می کنند بورس خارج می دهد.