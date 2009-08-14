۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۳

حسن زاده به مهر خبر داد:

برگزاری آزمون بورس تحصیلی وزارت بهداشت در 26 مرداد

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری آزمون بورس تحصیلی وزارت بهداشت در دانشگاههای علوم پزشکی در روز دوشنبه 26 مرداد ماه جاری به صورت همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون به صورت نیمه متمرکز برگزار شده و کارت ورود به جلسه آزمون 25 مرداد در همان دانشگاهها توزیع می شود.

وی با اشاره به ظرفیت تعیین شده برای بورس وزارت بهداشت گفت: در مجموع حدود 170 نفر به عنوان ظرفیت نهایی بورسیه برای رشته های علوم پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده است.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: سهمیه دانشگاهها از سوی شورای بورس اعلام شده و سهمیه های تایید شده هر دانشگاه بر اساس نوع توانمندی خاص که آن دانشگاه به آن نیاز دارد تعیین شده است.

وی گفت: دانشگاهها اسامی افراد پذیرفته شده در آزمون را به میزان سه برابر ظرفیت و پس از تایید هیئت اجرایی جذب دانشگاه به کمیسیون مربوطه ارائه می دهند و هیئت مرکزی جذب در وزارت بهداشت نتایج آزمونهای دانشگاهها را بررسی کرده و پس از اعلام نظر نهایی شورای بورس، اعزام صورت می گیرد.

حسن زاده تاکید کرد: وزارت بهداشت در رشته هایی که در داخل کشور توانمندی لازم برای آنها وجود دارد بورس داخل ارائه می دهد و برای رشته هایی که دارای فناوری جدید هستند و یا نیاز خاصی را از کشور برطرف می کنند بورس خارج می دهد.

