به گزارش خبرنگار مهر، سرای اهل قلم در هفته پایانی مرداد میزبان برنامه‌‌ها و نشستهای مختلف ادبی است.

در ادامه سلسه نشستهای مولوی‌پژوهی عصر امروز شنبه 24 مرداد نشستی با حضور گوهری، مهدی نجفی و پرویز عباسی داکانی از ساعت 17 تا 19برگزار می‌شود.

سرای اهل قلم فردا میزبان دو برنامه ادبی است. جلسه نقد و بررسی کتاب "پاییز صحرایی" نوشته محمدرضا بایرامی از ساعت 17 تا 19 با حضور منصوره شریف‌زاده، حسین فتاحی و کامران پارسی نژاد برگزار می‌شود. در همین ساعت در سالن دیگر سرای اهل قلم نشست "تاریخ‌نگاری دینی" با حضور نورایی، جودکی، مجتبایی، قائمی‌نیا و حبیب‌اله اسماعیلی میزبان علاقمندان است.

در سومین روز هفته جاری(دوشنبه 26 مرداد) جلسه نقد و بررسی کتاب "انسان مسئله گون" نوشته گابریل مارسل با حضور یاسر هدایتی از ساعت 17 تا 19، کارگاه داستان‌خوانی "هدیه ولنتاین" نوشته سارا عرفانی با حضور احسان عباسلو،عرفانی و حسن حبیب‌زاده از ساعت 15 تا 17 و جلسه نقد و بررسی کتاب "توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی" نیز با حضور انجمن اقتصاددانان، ساعت 17 برگزار می‌شود.

جلسه نقد کتاب "توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی" با حضور محمد سلگی نویسنده کتاب و رییس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، کاوه سرمست رییس هیئت ‌مدیره کانون اقتصاد، نادر مهرگان عضو پژوهشگاه اقتصاد تربیت مدرس، مهدی حنطه و افشین حیدریان استادان دانشگاه برگزار می‌شود.

سرای اهل قلم در همین روز نشست "دسترسی آزاد" را با حضور محمدرضا قانع، امید فاطمی،کیوان کوشا، حمیدرضا جمالی مهمویی و سید ابراهیم عمرانی در ساعت 15تا17خواهد داشت.

عصر روز سه شنبه نشست تخصصی صنعت چاپ از ساعت 16 تا 20 و عصر چهارشنبه 28 مرداد نشست سالانه آکادمی ادبیات فانتزی با حضور اعضای آکادمی فانتزی ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

سرای اهل قلم در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 واقع شده است.