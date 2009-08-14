صنعت قند را ساقط کردند / دلالان شکر را گران کردند

بهمن دانایی در گفتگو با مهر گفت: همان گونه که در 3 سال گذشته، بارها گفته بودیم، بالاخره قیمتهای جهانی شکر به سرعت رشد کرده و قیمت شکر از حدود 280 دلار در 3 ماه پیش به حدود 560 دلار (افزایش 180 دلار در هر تن) افزایش یافت و این افزایش کماکان ادامه دارد.

وی یادآور شد: متاسفانه واردات بی رویه در این سالها، تولید شکر را از 1.3 میلیون تن در سال 85 به حدود 500 هزار تن در سال 87 تقلیل داد که این میزان در سال 88 افزایش نخواهد داشت.

دانایی افزود: در این مدت بارها گفته شد که دلالان به منافع آنی خود می اندیشند و هیچگاه کالای وارداتی را به منظور ذخیره استراتژیک که مورد نظر دولت بود، نگهداری نمی کنند.

وی تاکید کرد: اینک و در شرایطی که قیمتهای جهانی رشد کرده و واردات به صرفه و صلاح دلالان نیست، این گروه برای تامین نیاز داخلی اقدامی نمی کنند و همین امر دولت را با مشکلات بیشتر و جدی تری مواجه می کند، این در حالی است که نه شرایط و مقررات واردات تغییر کرده و نه تعرفه ها افزایش پیدا کرده اند، پس چرا دلالان اقدام به واردات نمی کنند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند کشور پیش بینی کرد که 348 هزار تن شکری که توسط دلالان و در 4 ماهه اول امسال وارد شده است، به طور حتم در شرایط فعلی و با افزایش قیمتهای جهانی شکر، به قیمت بالا در بازار داخلی عرضه خواهد شد.

دانایی گفت: متاسفانه در همه شرایط مشکلات ایجاد شده را ناشی از وضعیت تولید داخل ذکر می کنند و هیچگاه گفته نمی شود که دلالان شکر را گران کرده اند و یا با سوء استفاده های گوناگون کارخانه های داخل را با مشکلات شدید مواجه کرده اند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که قیمتهای جهانی شکر افزایش یافته است، باز هم دلالان با نشانه گرفتن تولید داخل، کارخانه ها را مسبب این گرانی می دانند؛ حال آنکه اگر کارخانه ها قدرت گران کردن قیمت شکر را داشتند در طول سه سال گذشته و به رغم مشکلات متعددی که گریبانگیر آنان بود، این کار را انجام می دادند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند کشور تاکید کرد: با برنامه ریزی های غلط، صنعت بزرگی همچون صنعت قند را از هستی ساقط کرده اند تا صنوف و صنایعی که مجموع آنان به بزرگی و اشتغال زایی یک کارخانه قند هم نیست بتوانند سودجویی کنند.

دانایی گفت: همانگونه که در طول سالهای اخیر هشدار دادیم، رشد قیمت جهانی شکر ناشی از کاهش تولید کشورهایی همچون هند، چین و حتی برزیل است.

وی تبعات اقدامات نامطلوب انجام شده در سالهای اخیر را به جز بخش شکر در بخشهای علوفه و ملاس و خمیرمایه و الکل هم ذکرکرد و گفت: به دلیل کاهش تولید تفاله که ماده اولیه این کارخانه است، تولید محصولات مذکور هم کاهش یافته و باعث زیان فراوان به دامداری ها و کارخانه های الکل و خمیرمایه شده است.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند کشور با ذکر این نکته که انجمن هیچ تعهدی مبنی بر تثبیت قیمت شکر نداشته است، گفت: مقرر شده بود شورایی به نام شورای سیاست گذاری صنعت قند تشکیل شود تا تصمیمات لازم اتخاذ شود و البته در شرایطی که دولت به منظور حمایت از تولید داخل، تصمیم به افزایش تعرفه می گیرد این حمایت برای تمام صنایع وجود دارد و صنعتی همچون شرینی و شکلات هم از آن بی بهره نیست که در غیر این صورت، مباحث مطرح شده غیرکارشناسی می باشد.