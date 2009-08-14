سه کشته و زخمی در انفجار بمب به جا مانده از جنگ 33 روزه در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مسئول امنیتی لبنان که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: روز پنجشنبه یک بمب خوشه ای به جامانده از جنگ 33 روزه در روستای ینطا در شرق لبنان واقع در نزدیکی مرزهای سوریه منفجر شد که در نتیجه آن یک سوری کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این افراد سوری ساکن لبنان بودند.

خاطرنشان می شود که بر اثر انفجار بمب و مین های به جامانده از جنگ 33 روزه در جولای 2006 که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان کار گذاشته شده اند تاکنون 300 نفر کشته و زخمی شده اند.

بنابر اعلام سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی از 12 ژوئیه تا 14 آگوست 2006 (جنگ 33 روزه) حدود یک میلیون بمب خوشه ای در لبنان به کار برده است که 40 درصد از آنها تاکنون منفجر نشده اند.