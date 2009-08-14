باند دوم بزرگراه شیراز - سروستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این محور 7.5 کیلومتر طول و 11.5 متر عرض داشته و برای ساخت آن نیز 58 میلیارد ریال هزینه شده که امروز جمعه با حضور استاتدار فارس افتتاح شد.همچنین سه کیلومتر دیگر این بزرگراه نیز در دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار فارس همچنین دو طرح گازسانی به روستاهای "اکبر آباد" و "حاجی لو" در ششده قره بلاغ شهرستان فسا را نیز افتتاح کرد.

این روستاها جمعیتی حدود 747 خانوار داشته و برای این پروژه ها اعتباری معادل 17میلیارد ریال هزینه شده است.

شهرستان سروستان در فاصله 80کیلومتری و شهرستان فسا نیز در فاصله 140کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار گرفته است.