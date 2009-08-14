راه ساری با شکست صدرا صدرنشین شد/ توقف فولاد ماهان در فارس

به گزارش خبرنگارمهر، هفته سوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با انجام 5 دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار راه ساری در خانه خود نخستین شکست فصل را به تیم صدرای شیراز، صدرنشین لیگ تحمیل کرد تا جایگاه این تیم را در صدر جدول به خود اختصاص دهد.

در شیراز تیم گمنام و قعرنشین لبنیات ارژن فارس موفق شد در رقابتی نزدیک و پایاپای تیم فولاد ماهان مدافع عنوان قهرمانی را با نتیجه 4 بر 4 متوقف کند. تیم ارم کیش قم نیز با پیروزی پرگل 6 بر 3 در زمین شهرآفتاب به جمع تیم‌های بالای جدول پیوست.

درحال حاضر و تا پیش از برگزاری دو دیدارعصر امروز، تیم راه ساری با 7 امتیاز در صدر جدول قرار دارد ، تیم صدرای شیراز با 6 امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم پوشینه بافت قزوین با 6 امتیاز و تفاضل گل کمتر در مکان سوم جدول ایستاده است .

- نتایج دیدارهای روز گذشته لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* پوشینه بافت قزوین 3 - پتروشیمی تبریز 2

* لبنیات ارژن فارس 4 - فولاد ماهان سپاهان 4

* شهرآفتاب تهران 3 - ارم کیش قم 6

* هیئت فوتبال کرمان 2 - فولاد گستر کوثر تبریز 6

* راه ساری 5 - صدرا شیراز 3

- امروز و در ادامه هفته سوم این رقابتها دو دیدار برگزارخواهد شد که برنامه این دیدارها به شرح زیر است :

جمعه - 23/5/88

* علم و ادب مشهد - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 17، سالن شهید بهشتی مشهد

داوران: عباس رنجی، تورج نبی زاده، جم تاج مهجور و پژمان رضایی

* فیروز صفه اصفهان - شهید منصوری قرچک، ساعت 17، سالن گل نرگس اصفهان

داوران: علی پور افشار، سعید عباسی، فیروز مبینی و حسین امیری