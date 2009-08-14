متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 23 هزار الی 30 هزار ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک اندکی افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب بهای نخود نسبت به هفته قبل کاهش جزئی ولی بهای لوبیا سفید افزایش جزئی داشت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران زردآلو، گلابی و انجیر عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری فروخته می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت گلابی، انگور، خربزه و هندوانه کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت خیار، گوجه فرنگی و بادنجان افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله افزایش ولی بهای گوشت مرغ اندکی کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند اندکی کاهش یافت، بهای شکر، چای خارجی و روغن های نباتی جامد و مایع ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل4/2 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک معادل1/0 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لوبیا سفید معادل2/0 درصد افزایش ولی قیمت نخود 3/0 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت گلابی، انگور، خربزه و هندوانه به ترتیب معادل 4/74 درصد، 1/2 درصد، 1/8 درصد و 4/1 درصد نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 5/6 درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل5/5 درصد و گوجه فرنگی و بادنجان هریک 1/1 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلا م این گروه بین 5/0 درصد تا 5/6 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل بهای گوشت گوسفند 1/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 1/0 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی قیمت گوشت مرغ معادل28/0 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل قیمت قند معادل4/0 درصد کاهش داشت. بهای شکر، چای خارجی و روغن های نباتی جامد و مایع بدون تغییر بود.