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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

لهستان تاکید کرد:

جنگ افغانستان نیازمند تجهیزات است نه نظامیان بیشتر

جنگ افغانستان نیازمند تجهیزات است نه نظامیان بیشتر

نخست وزیر لهستان روز گذشته گفت: به جای اعزام شمار نظامیان بیشتر به افغانستان باید تجهیزات لازم را به این کشور فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لهستان، "دونالد توسک" روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت که هنوز در حال بررسی رویدادهای اخیر افغانستان است که بر اثر آن یک افسر و چهار نظامی لهستانی در این کشور کشته شدند.

در همین حال وزارت دفاع لهستان روز گذشته اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع است که آیا 200 نظامی جدید را به افغانستان اعزام کند یا نه .

بر اساس این گزارش لهستان که مسئول برقراری امنیت در استان غزنه افغانستان است، حدود دو هزار نظامی را به این منطقه اعزام کرده است.

همچنین افزایش آمار تلفات نیروهای ائتلاف و بویژه آمریکا در افغانستان در ماههای اخیر به دلیل عملیات گسترده علیه طالبان در جنوب این کشور جنگ زده است.

گفتنی است که با بالا گرفتن تنش ها در افغانستان، ناتو از اعضایش خواسته است نیروهای خود را در این کشور را افزایش دهند.

کد مطلب 929217

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