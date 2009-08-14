به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد نمایشگاه برخی پوسترهای آثار نمایشی به کارگردانی صادقی مربوط به سالهای 1366 تا 1388 شامل 23 اثر که در تالارهای مختلف و جشنوارههای گوناگون به صحنه رفتهاند، در مجموعه تئاتر شهر برپا شده است.
این آثار شامل پوستر نمایشهایی است که دکتر صادقی از سال 1366 تا 1388 در تالارهای اصلی، چهارسو و سایه تئاتر شهر، تالارهای وحدت، مولوی، تماشاخانه مهر، کاخ سعدآباد و آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی اجرا کرده است.
این آثار شامل نمایشهای آژاکس، مدهآ، سیمرغ، هملت، مرد فرزانه و ابر دیوانه، بهرام چوبینه، هفت خوان رستم، مویه جم، مبارک نگهبان کوچک، دوران بیگناهی، زنان صبرا و مردان شتیلا، آرش، هفت قبیله گمشده، سحوری، قابیل، سرود مترسک پرتقالی، افشین و بودلف هر دو مردهاند، پرومته در زنجیر، دخمه شیرین، عکس یادگاری، عادلها، یادگار زریران و باغ شکرپاره است.
علاقمندان به تماشای نمایش "باغ شکرپاره" میتوانند هر شب جز شنبهها ساعت 20 به تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.
نظر شما