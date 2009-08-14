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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

نمایشگاه پوستر نمایش‌های صادقی در تئاتر شهر برپا شد

نمایشگاه پوستر نمایش‌های صادقی در تئاتر شهر برپا شد

همزمان با نخستین اجرای نمایش "باغ شکرپاره" به کارگردانی قطب‌الدین صادقی در تالار اصلی تئاتر شهر، نمایشگاه پوستر نمایش‌های پیشین وی در سالن انتظار تالار اصلی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد نمایشگاه برخی پوسترهای آثار نمایشی به کارگردانی صادقی مربوط به سال‌های 1366 تا 1388 شامل 23 اثر که در تالارهای مختلف و جشنواره‌های گوناگون به صحنه رفته‌اند، در مجموعه تئاتر شهر برپا شده است.

این آثار شامل پوستر نمایش‌هایی است که دکتر صادقی از سال 1366 تا 1388 در تالارهای اصلی، چهارسو و سایه تئاتر شهر، تالارهای وحدت، مولوی، تماشاخانه مهر، کاخ سعدآباد و آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی اجرا کرده است.

این آثار شامل نمایش‌های آژاکس، مده‌آ، سیمرغ، هملت، مرد فرزانه و ابر دیوانه، بهرام چوبینه، هفت خوان رستم، مویه جم، مبارک نگهبان کوچک، دوران بیگناهی، زنان صبرا و مردان شتیلا، آرش، هفت قبیله گم‌شده، سحوری، قابیل، سرود مترسک پرتقالی، افشین و بودلف هر دو مرده‌اند، پرومته در زنجیر، دخمه شیرین، عکس یادگاری، عادل‌ها، یادگار زریران و باغ شکرپاره است.

علاقمندان به تماشای نمایش "باغ شکرپاره" می‌توانند هر شب جز شنبه‌ها ساعت 20 به تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.

کد مطلب 929223

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