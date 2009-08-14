زمینه های ترک تحصیل دانش آموزان دیلم تقویت شد/ تعطیلی مدارس روستایی

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم، غلامرضا برمکی در نشست شورای آموزش و پرورش دیلم افزود: طبق دستورالعمل بخشنامه مذکور، حداقل تعداد دانش آموز برای تشکیل و استمرار کلاس مدارس ابتدایی روستایی و عشایری 15نفر است و تشکیل و ادامه فعالیت مدارس راهنمایی با جمعیت دانش آموزی کمتر از 60 نفر در روستا ممنوع می باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه در روستاهایی که شرایط تشکیل مدارس وجود ندارد، دانش آموزان باید از روشهایی نظیر آموزش از راه دور، روستا مرکزی یا خرید خدمات آموزشی برای تحصیل خود استفاده کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم گفت: در غیر این صورت نیز با استفاده از یک یا دو معلم چند مهارتی و با 15نفر دانش آموز در هر کلاس مدرسه ضمیمه روستاهای مجاور که از مدرسه برخوردارند تشکیل شود و به شیوه چندپایه اداره شود.

مدیرآموزش و پرورش دیلم تصریح کرد: شرایط این بخشنامه برای روستاییان سخت است و امکان ترک تحصیل دانش آموزان روستایی بالا می‌رود که این مسئله با اهداف انقلاب و نظام که حمایت از مردم محروم است، منافات دارد.

برمکی افزود: اگرچه این بخشنامه برای صرفه جویی در هزینه‌ها تنظیم و ابلاغ شده اما تبعاتی که در اثر ترک تحصیل دانش آموزان روستایی و پیامدهای اجتماعی آن بوجود می‌ آید، هزینه های سنگین‌ تری را بر جامعه تحمیل می‌ کند.

فرماندار دیلم نیز با بیان اینکه بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش مشکل آفرین است، گفت: وزارت آموزش و پرورش در طرح، تصویب و اجرای بخشنامه ‌های آموزشی و پرروشی به سازمان‌های تابعه باید موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع و مناطق مختلف کشور را در نظر بگیرد.

ستارپناهی با انتقاد از برخی قوانین و بخشنامه‌ های ابلاغی از وزارتخانه و سازمان‌ های کشوری خواستار دقت و کارشناسی بیشتر و نظارت در طراحی و تصویب بخشنامه ‌های مختلف شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر که مدارس تا مقطع راهنمایی در روستاها برقرار است، بسیاری از خانواده ‌های روستانشین به زحمت هزینه تحصیل فرزندان خود را تامین می ‌کنند و اگر مدارس این مقطع تعطیل شود، کمتر خانواده ‌ای می‌تواند فرزندش را برای تحصیل به شهر یا روستاهای پرجمعیت بفرستد.

فرماندار دیلم گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه گزافی برای ریشه کنی بیسوادی در سطح کشور انجام داده و اصولی نیست که اینک با یک بخشنامه دست و پاگیر برای تحصیل دانش آموزان روستایی این قشر محروم از ادامه تحصیل باز بمانند.