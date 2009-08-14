نهایی شدن قرارداد استفاده از هفت پایگاه نظامی کلمبیا توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس اعلام پنتاگون، این قرارداد هیچ تغییری را در ماموریت نظامیان آمریکایی در کلمبیا ایجاد نکرده ومجوزی نیز برای افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در کلمبیا صادر نمی شود.

در همین رابطه ژنرال "فرانک مورا" ازمقامات ارشد ارتش آمریکا گفت : مذاکرات درباره حضور 10 ساله نظامیان آمریکایی در کلمبیا تا دو هفته آینده پایان می یابد. و من گمان نمی کنم که نیازی به افزایش شمار نیروهای خود در این کشورها داشته باشیم.

این در حالی است که اغلب کشورهای آمریکایی لاتین از جمله ونزوئلا، برزیل و بولیوی این قرارداد را تهدیدی علیه امنیت خود می دانند اما آمریکا هدف از این قرارداد را کمک به نیروهای کلمبیا برای مبارزه با مواد مخدر اعلام می کند.

برنامه آمریکا برای استقرار نیروهایش در کلمبیا به بهانه مبارزه با مواد مخدر تنش ها در آمریکای جنوبی را بین کلمبیا و ونزوئلا به عنوان دو کشور همسایه افزایش داده است.

چاوز به "آلوارو اوریبه" رئیس جمهوری کلمبیا هشدار داده که موافقت او با حضور نظامی آمریکا در کشورش بمنظور تحت فشار قرار دادن کاراکاس بوده است.