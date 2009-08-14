امضاء پیمان خواهرخواندگی جزیره کیش و لانکاوی بین ایران و مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور مقامات ارشد ایالت کداح مالزی و جزایر لانکاوی و همچنین مقامات ایرانی شرکت کننده در این رویداد نشان از توجه دو کشور به ایجاد ارتباط گسترده تر تجاری، فرهنگی و گردشگری میان این دو جزیره تفریحی و منطقه آزاد را دارد.

جزیره کیش با برخورداری از طبیعتی رویایی، سواحل آرام و مرجانی، آب های نیلگون و شفاف، سالانه میزبانی بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر گردشگر از داخل و خارج از کشور را به عهده دارد.

هم اکنون این جزیره با برخورداری از حدود 50 هتل و مراکز اقامتی به عنوان قطب مهم گردشگری کشور محسوب می شود.

اولین نمایشگاه «کیش، باغ ایرانی خلیج فارس» با حضور پررنگ سرمایه گذاران جزیره زیبای کیش، با هدف افزایش و ارتقای سطح آگاهی عمومی در خصوص امکانات و جاذبه های کیش و نیز توانمندی ها و پتانسیلهای سرمایه گذاران، فعالان تجاری و کارآفرینان جزیره و همچنین نقش آن در رونق اقتصادی و گردشگری کیش کار خود را در تهران آغاز می کند.

این نمایشگاه روز یکشنبه 25 لغایت 29 مرداد ماه جاری به مدت 5 روز در محل پردیس ملت واقع در بزرگراه نیایش تهران گشایش می یابد و علاقمندان می توانند طی این مدت از ساعت 9 صبح الی 9 شب از نمایشگاه مذکور بازدید به عمل آورند.