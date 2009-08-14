وضعیت و تعداد دانشجویان و اساتید بازداشتی/ آزادی تا بازگشایی دانشگاهها

پیگیری از وزارت علوم برای کسب مشخصات دانشجویان بازداشتی

محمدحسن دوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این گزارش غیررسمی اسامی 16 نفر به کمیته داده شده که عنوان می شود این افراد دانشجو هستند. بر همین اساس ما در حال پیگیری از وزارت علوم هستیم که مشخصات این دانشجویان، دانشگاههای محل تحصیل و سایر موارد ضروری مشخص شود.

تلاش برای آزادی دانشجویان زندانی تا سال تحصیلی جدید

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته ویژه در حال تحقیق است که این 16 نفر دارای چه جرایمی هستند و اگر این افراد جرم سنگین و ریشه دار نداشتند و قابل اغماض بود، این افراد پیش از آغاز سال تحصیلی آزاد شده و به درس خود ادامه دهند.

وی اضافه کرد: اگر از میان این افراد، افرادی باشند که در اغتشاشات حضور فعال داشته اند باید قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند. چرا که این موضوعات به بررسی بیشتر نیاز دارد و بحث امنیت کشور و مشکلاتی که بوجود آمده مطرح است.

دوگانی تاکید کرد: این گزارش به صورت غیررسمی به کمیته ویژه که بازدیدهایی از زندان اوین داشته اند اعلام شده است.

وی اضافه کرد: کمیته ویژه بر این روند نظارت کاملی دارد تا این روند به صورت منطقی پیش برود. تلاش می کنیم تعداد کسانی که در بازداشت هستند به حداقل برسد و اکنون هم به دنبال این هستیم تعداد اندکی که بازداشت هستند آزاد شوند.

عضو کمیته ویژه پیگیری بازداشت های اخیر در خصوص احتمال آزادی دانشجویان زندانی به مهر گفت: با توجه به پیگیری های که در حال انجام است امیدواریم در هفته آینده موضوع دانشجویان زندانی به نتایج مثبتی برسد.

بررسی راهکارهای جبران خسارت دانشجویان آسیب دیده در جریانات اخیر

وی درباره راهکارهای جبران خسارت دانشجویان آسیب دیده در جریانات اخیر گفت: کمیته ویژه موضوع آسیب دیدگان را هم بررسی می کند و راهکارهایی برای جبران خسارت این افراد وجود دارد را پیدا می کند.

دوگانی با اشاره به بازدید از مجموعه کوی دانشگاه تهران و خسارتهای وارد شده به آن در شب 25 خرداد 88 یادآور شد: خسارتهایی که به این مجموعه وارد شده است نسبت به خسارتهای زمان 18 تیر 78 بسیار کمتر است و برآوردی که از خسارت به کتابخانه، در و دیوار، سایت کامپیوتر و سایر مکانها وارد شده است حدود 200 میلیون تومان است که در مقایسه به 18 تیر کمتر است.

تنها نام دو استاد در بازداشت از دانشگاههای تهران و شهیدبهشتی به کمیته ویژه اعلام شده است

عضو کمیته ویژه پیگیری بازداشتهای اخیر در مورد سرنوشت چند تن از اساتید بازداشت شده دانشگاهها به مهر گفت: در حال حاضر به صورت غیررسمی تنها نام دو استاد از دانشگاههای تهران و شهیدبهشتی به کمیته ویژه اعلام شده که این دو نفر در بازداشت بسر می برند و اگر اسامی دیگری هم مطرح باشد، هنوز تایید نشده است اما کمیته ویژه این موضوع را هم پیگیری می کند.