446 واحد مسکن مهر در هفته دولت در سیستان و بلوچستان بهره برداری می شود

مسعود مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: امسال 446 واحد مسکن مهر در هفته دولت در استان به بهره برداری می رسد .

رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: از این تعداد 364 واحد در زاهدان و 82 واحد در چابهار قرار دارد .

وی خاطر نشان کرد: 66 میلیارد ریال اعتباری که برای آماده سازی و ساخت این واحد های مسکونی هزینه شده است توسط بانکهای عامل پرداخت شده است .

رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان همچنین اعلام کرد: احداث 657 واحد مسکن مهر در شهرستانهای استان در هفته دولت امسال آغاز می شود .