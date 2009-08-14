  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

مسعود مالکی:

446 واحد مسکن مهر در هفته دولت در سیستان و بلوچستان بهره برداری می شود

446 واحد مسکن مهر در هفته دولت در سیستان و بلوچستان بهره برداری می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان از بهره برداری 446 واحد مسکن مهر در هفته دولت در این استان خبر داد .

مسعود مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: امسال 446 واحد مسکن مهر در هفته دولت در استان به بهره برداری می رسد .

رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: از این تعداد 364 واحد در زاهدان و 82 واحد در چابهار قرار دارد .

وی خاطر نشان کرد: 66 میلیارد ریال اعتباری که برای آماده سازی و ساخت این واحد های مسکونی هزینه شده است توسط بانکهای عامل پرداخت شده است .

رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان همچنین اعلام کرد: احداث 657 واحد مسکن مهر در شهرستانهای استان در هفته دولت امسال آغاز می شود .

کد مطلب 929235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها