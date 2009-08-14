به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در جلسه خود با فراکسیون اصولگرایان مجلس از ارائه لیست مجمع نمایندگان استان فارس برای معرفی و حضور در کابینه خبر داده بود و از سایر نمایندگان نیز خواسته بود اگر پیشنهادی دارند به این صورت عمل کنند. این درحالی است که بنا به گفته نمایندگان استان فارس ، لیست مورد اشاره رئیس جمهور ، فهرستی بوده که یکی از نمایندگان استان فارس با محوریت آن معرفی چند تن از مدیران استانی برای حضور در کابینه دهم با امضای چند تن دیگر از نمایندگان استان تهیه کرده و در اشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس به وی ارائه کرده است.

احمدرضا دستغیب دبیر مجمع نمایندگان استان فارس در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که مجمع نمایندگان استان فارس نام چه کسانی را در لیست خود گنجانده اند، با ابراز بی اطلاعی از نام این افراد، و تاکید بر اینکه فهرست اعلام شده از سوی این مجمع نبوده است ، اظهارداشت: بنده با اصل این کار مخالف هستم .

وی افزود: مجلس کلیتی دارد که برای حفظ این کلیت و هویت ، نباید مسائل منطقه ای و محلی در تصمیمات نمایندگان در صحن علنی تاثیر گذار باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: وزیران ملی هستند و قرار است برای هر نقطه کشور کوشش کنند، حال اینکه ما به دنبال این باشیم که یک وزیر از منطقه و محله خود در کابینه حضور داشته باشد، برخلاف مصالح عمومی کشور است.

رئیس کمیته گردشگری مجلس گفت: منافاتی ندارد که وزیران از نقاط مختلف کشور باشند اما آنچه مهم است این است که مصالح کلی کشور را در نظر بگیرند و متناسب با محرومیت ها تلاش کنند بنابراین ورود به معنای معرفی از منطقه و حوزه انتخابیه را به صلاح مجلس نمی دانم.

دبیر مجمع نمایندگان استان فارس درخصوص اعلام این خبر که مجمع نمایندگان فارس لیستی به رئیس جمهور ارائه کرده است، نیز گفت: کلیه اقداماتی که از سوی مجمع نمایندگان استان انجام می شود باید به تایید حداقل دو سوم نمایندگان استان برسد درحالی که ارائه این نامه بدون اطلاع نمایندگان استان بوده است و از محتوای آن نیز بی اطلاع هستم و نام افراد معرفی شده را نمی دانم.

دستغیب تاکید کرد: اگر هدف از ارائه این نامه استفاده از نیروهای استانی برای تصدی یک مسئولیت باشد و نگاه بومی و قومی لحاظ شود، شایسته نیست.

نماینده شیراز گفت: اگر ارائه لیست از سوی چند نماینده استان شخصی بوده بلامانع است اما اگر بنا بر آنچه رئیس جمهور اعلام کرد، به نام مجمع استان ارائه شده باشد، دارای اشکال و خلاف است.

دستغیب در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از نداشتن یک بانک اطلاعاتی از مجموع نخبگان کشور، اظهارداشت : اگر این بانک ایجاد و دراختیار رئیس جمهور قرار گیرد وی می تواند افرادی را که قرابت بیشتری با وی دارند انتخاب کرده و سپس با مجلس نیز مشورت کند و نظر کارشناسی و نه سیاسی مجلس را اخذ کرده و بعد از آگاهی از نظر مجلس وزیران را برای رای اعتماد معرفی کند در این صورت قطعا کابینه قدرتمندی شکل خواهد گرفت.

وی خواستار آن شد که دولت رایزنی با چهره های حامی خود در مجلس را ملاک عمل قرار ندهد و به این رایزنی ها امید نداشته باشد زیرا بدنه مجلس جمعیتی هستند که ممکن است در رای اعتماد به گونه دیگری و خلاف نظر حامیان وی عمل کنند.

رئیس شورای مرکزی فراکسیون اقتدارملی یادآور شد که این به محض معرفی اعضای کابینه توسط دولت، فراکسیون جلسه ای ترتیب خواهد داد و به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی می پردازد.

وی با بیان اینکه عزم فراکسیون اقتدار ملی برای ورود به موضع جدی است خاطرنشان کرد: همانطور که در انتخابات موضع سیاسی نداشتیم و کلیت نظام و وحدت نیروها برای ما ملاک بود، در این مرحله نیز جلسات کارشناسی با نیروهایی که معرفی می شوند برگزار خواهیم کرد.

دستغیب گفت: تقسیم کار بین اعضای فراکسیون انجام شده و قرار است نمایندگان در حوزه های مختلف به صورت تخصصی وزیران پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار دهند.