نیمه کاره ماندن مهمترین طرح ترافیکی شهر بی ترافیک یزد را قفل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، یکی از این طرحهای ترافیکی تقاطع غیرهمسطح چهارراه معلم یزد است که البته تا چند ماه قبل از بهر‌ه برداری از پروژه، مسئولان و کارشناسان بر سر روگذر یا زیرگذر بودن این تقاطع تردید داشتند.

چهارراه معلم یزد یکی از شاهراه ‌های مرکز استان به شمار می ‌رود و از حدود یک‌ سال پیش طرح ایجاد تقاطع غیرهمسطح در این مکان اجرا شده اما هیچ ‌یک از مسئولان زمان بهره‌ برداری از این پل را اعلام نمی ‌کنند.

از آغاز عملیات احداث این تقاطع غیرهمسطح قرار بود پل مورد نظر در تیرماه سال جاری به بهره‌ برداری برسد اما بنا به دلایلی که هر یک از مسئولان آن را بسته به عاملی اعلام کرده ‌اند، این پل هنوز آماده بهره ‌برداری نیست و به نظر می ‌رسد اتمام این پروژه هنوز دو تا سه ماه دیگر نیز زمان نیاز دارد.

این پروژه در اوایل کار بسیار خوب پیشرفت اما بعد از تعطیلات نوروز کندی کار به وضوع قابل مشاهده بود به نحوی که حتی در بسیاری از روزها کار عملا تعطیل بود.

طولانی شدن روند احداث پل چهارراه معلم، یزد را به شهری پرترافیک تبدیل کرده است

به رغم اینکه شهر یزد در مقایسه با بسیاری از شهرها و کلانشهرها پر ترافیک نیست اما این چهارراه در طول یک‌‌ سال گذشته ترافیک بسیاری در شهر ایجاد کرده است و تبعات آن دامنگیر سایر خیابانهای یزد نیز شده است.

به تازگی نیز محدودیتهای ترافیکی در این مکان به دلیل انجام بخشی از کار پروژه تقاطع غیرهمسطح ایجاد شده، این چهارراه را به یکی از گره‌ های کور ترافیکی یزد تبدیل کرده است.

طولانی شدن روند احداث این پروژه علاوه بر ایجاد مشکل برای رانندگان و عابران این گذر، ساکنان این منطقه را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است زیرا در بسیاری موارد خودروها برای فرار از این ترافیک به کوچه‌ های فرعی وارد می ‌شوند و حجم بسیار بالای تردد در این کوچه ‌ها، منطقه را برای اهالی به ویژه کودکان نا امن کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: درخواست تسریع در آسفالت و معابر و اتمام پروژه غیرهمسطح چهارراه معلم بارها در جلسات علنی شورا مطرح شده حتی در کمیسیون سال قبل، شرکت جهاد نصر به عنوان پیمانکار این پروژه قول داد تا این پروژه را در 15 مرداد ماه به پایان برساند.

ناصر پارساییان خاطرنشان کرد: این پل تاکنون باید به بهره‌ برداری رسیده باشد و شهرداری نیز باید در این تاریخ پیمانکار را متعهد به انجام وعده ‌هایشان می ‌کرد.

تردید در اجرای روگذر یا زیرگذر بودن پل مهمترین عامل تاخیر این پروژه است

مدیرعامل شرکت جهاد نصر نیز در این زمینه با اشاره به علل تاخیر در این پروژه به خبرنگار مهر گفت: یکی از علل تاخیر در اجرای کامل پروژه، تردید در اجرای پل به صورت روگذر یا زیرگذر بوده است.

وی افزود: جابجایی تاسیسات شهری، جلوگیری از به ‌کار گیری کارگران بیگانه و سخت ‌گیریهایی در این مورد و عدم تعامل دستگاه‌ های مرتبط با تاسیسات شهری و مهمتر از همه پرداختهای مالی نامناسب شهرداری نیز از دیگر عوامل تاخیر در اجرای این پروژه مهم است.

معاون عمرانی شهرداری یزد نیز در این زمینه بیان داشت: علت تاخیر در اتمام این پروژه، نبود فضای کار مناسب و عدم آزادسازی به موقع املاک حاشیه این تقاطع بوده است.

محمدرضا عظیمی‌ زاده مهمترین مسئله را تسریع در ساخت تیرها دانست و تصریح کرد: تیرهای پل باید حداکثر تا پایان مهرماه آماده شود.

برابر 190 سال عمر انسان در پشت چراغ قرمز چهارراه معلم یزد تلف شده است

سخنگوی شورای شهر نیز در این خصوص عنوان کرد: روزانه با توجه به تعداد وسائط نقلیه عبوری و میانگین توقف آنها در پشت چراغ قرمز و با در نظر گرفتن سه نفر سرنشین در هر اتومبیل، میزان سرگردانی مردم در طول یک ‌سال برابر و 190 سال عمر انسان است و به نظر می ‌رسد پیمانکار و کارفرما به هر علتی در اجرای به موقع این پروژه کوتاهی کرده‌ اند.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که هر یک از متولیان این امر زمانی را برای بهره ‌برداری از این تقاطع غیرهمسطح وعده می ‌دهند.

البته تعداد زیادی صاحبنظران و اشخاص آگاه در مجموعه شهرداری و شورای شهر نیز عامل کندی این پروژه را کسری بودجه شهرداری اعلام می کنند.

جالب توجه است که سال گذشته نیز مبلغی هنگفت از متمم بودجه استفاده کرد اما زمانیکه قرار شد شهردار در شورای شهر در این زمینه پاسخگو باشد، خبرنگاران از جلسه علنی شورا اخراج شدند.

پیمانکار: پل پایان آبانماه به بهره برداری می رسد

به هر حال، پیمانکار طرح این پل نیز زمان بهره ‌برداری از پل را پایان آبان‌ماه سال جاری اعلام می ‌کند در حالی که شورای شهر برابر تعهدات قبلی بین شورا و شهرداری، زمان پایان این پروژه را نیمه اول مردادماه اعلام کرده است.

در آخرین جلسه شورای شهر یزد نیز در این زمینه بررسی‌هایی صورت گرفت که بر اساس آن مقرر شد؛ با توجه به سرگردانی مردم در پروژه چهارراه معلم و لزوم تسریع در انجام پروژه، شورا، شهرداری و پیمانکار را موظف به تکمیل کامل پروژه مذکور طبق طرح ابلاغی (مطابق مصوبه کمیسیون ماده 5 ) حداکثر تا تاریخ هشتم آبانماه سال جاری کند.

همچنین مقرر شد شهرداری در محل احداث این پروژه روزشمار نصب کند و به منظور تسهیل در عبور مرور در طرح ترافیک در عملیات اجرای پروژه چهارراه معلم، شهرداری موظف شد با بهره ‌گیری از معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به تعریف و گشایش راه‌های موازی و یا نصب علائم راهنمایی اعم از چراغ راهنمایی و تابلو هدایت مسیر اقدام کند.