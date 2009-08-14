۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

جنوب غرب تهران بر مدار توسعه/

ارتقاء کیفیت زندگی با اجرای ده ها پروژه عمرانی، فرهنگی و ترافیکی

68 پروژه شاخص عمرانی ، فرهنگی ، ورزشی ، خدمات شهری و ترافیکی با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی و توسعه منطقه 21 با اعتباری بالغ بر540 میلیارد ریال در حال اجراست که با بهره برداری از این پروژه ها چهره منطقه 21 در جنوب غرب تهران دگرگون می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمد موسوی شهردار منطقه 21 با اعلام این خبر گفت: این پروژه ها بر اساس نیاز محلات و با توجه به درخواست شورایاران محلات 17 گانه در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی رویکرد ارتقاءکیفیت زندگی و سطح خدمات رسانی به شهروندان مهمترین اولویت کاری منطقه 21 است.

شهردار منطقه 21 با اشاره به اینکه در سال 87 با اولویت بندی و تخصیص اعتبارات با نظر شورایاران و شهروندان 53 پروژه شاخص عمرانی ، ترافیکی و فرهنگی در سطح این منطقه اجراء شد ، گفت : با بهره برداری از این پروژه ها سرانه های فرهنگی و ورزشی نسبت به سه سال گذشته از رشد 90 درصدی برخوردار شده است.

به گفته موسوی از جمله این پروژه ها می توان به احداث و بهره برداری از سه مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی استقلال و معلم و دریا اشاره کرد.

شهردار منطقه 21 در ادامه به مهمترین پروژه های در دست احداث سال جاری اشاره کرد و گفت :  اجرای طرح پل سواره رو شهرک استقلال بر روی آزادگان ، طرح جمع آوری آب های سطحی منطقه ، طرح  تقاطع غیر همسطح کاروانسرای سنگی ، احداث سالن ورزش های توپی وردآورد ، طراحی و اجرای استخر ورزشی وردآورد ، احداث 2 سرای محله چند منظوره در محلات شهرک دانشگاه و تهرانسر شرقی ، احداث بوستان سرو ناز ، ساختمان اداری ناحیه 1 ، تالار نگارخانه اندیشه سرای کوثر و  نمازخانه بوستان قوری چای از جمله این پروژه هاست.

وی افزود: از دیگر پروژه ها می توان به احداث 2 باب نماز خانه در بوستان های نرگس و یاس ، احداث ساختمان های اسکان کارگری و ساختمان موتوری سنگین ، احداث پیست دوچرخه سواری در بوستان چیتگر جنوبی ، مرکز خود اشتغالی و خانه اسباب بازی ، تکمیل سایت بوستان نیلوفر ، تعریض خیابان های سپاه اسلام ، نخ زرین ، جهاد جنوبی، جلا ل وتعاون  و احداث میدان در شهرک فرهنگیان اشاره کرد.

شهردار منطقه 21  در پایان خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه ها در پیشرفت منطقه نقش بسزایی دارد و بهره برداری کامل از آنها تا قبل از پایان سال، چهره منطقه 21 را در حوزه های فرهنگی ، ورزشی، ترافیکی و خدمات شهری دگرگون می سازد.

