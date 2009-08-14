ارتقاء کیفیت زندگی با اجرای ده ها پروژه عمرانی، فرهنگی و ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمد موسوی شهردار منطقه 21 با اعلام این خبر گفت: این پروژه ها بر اساس نیاز محلات و با توجه به درخواست شورایاران محلات 17 گانه در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی رویکرد ارتقاءکیفیت زندگی و سطح خدمات رسانی به شهروندان مهمترین اولویت کاری منطقه 21 است.

شهردار منطقه 21 با اشاره به اینکه در سال 87 با اولویت بندی و تخصیص اعتبارات با نظر شورایاران و شهروندان 53 پروژه شاخص عمرانی ، ترافیکی و فرهنگی در سطح این منطقه اجراء شد ، گفت : با بهره برداری از این پروژه ها سرانه های فرهنگی و ورزشی نسبت به سه سال گذشته از رشد 90 درصدی برخوردار شده است.

به گفته موسوی از جمله این پروژه ها می توان به احداث و بهره برداری از سه مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی استقلال و معلم و دریا اشاره کرد.

شهردار منطقه 21 در ادامه به مهمترین پروژه های در دست احداث سال جاری اشاره کرد و گفت : اجرای طرح پل سواره رو شهرک استقلال بر روی آزادگان ، طرح جمع آوری آب های سطحی منطقه ، طرح تقاطع غیر همسطح کاروانسرای سنگی ، احداث سالن ورزش های توپی وردآورد ، طراحی و اجرای استخر ورزشی وردآورد ، احداث 2 سرای محله چند منظوره در محلات شهرک دانشگاه و تهرانسر شرقی ، احداث بوستان سرو ناز ، ساختمان اداری ناحیه 1 ، تالار نگارخانه اندیشه سرای کوثر و نمازخانه بوستان قوری چای از جمله این پروژه هاست.

وی افزود: از دیگر پروژه ها می توان به احداث 2 باب نماز خانه در بوستان های نرگس و یاس ، احداث ساختمان های اسکان کارگری و ساختمان موتوری سنگین ، احداث پیست دوچرخه سواری در بوستان چیتگر جنوبی ، مرکز خود اشتغالی و خانه اسباب بازی ، تکمیل سایت بوستان نیلوفر ، تعریض خیابان های سپاه اسلام ، نخ زرین ، جهاد جنوبی، جلا ل وتعاون و احداث میدان در شهرک فرهنگیان اشاره کرد.

شهردار منطقه 21 در پایان خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه ها در پیشرفت منطقه نقش بسزایی دارد و بهره برداری کامل از آنها تا قبل از پایان سال، چهره منطقه 21 را در حوزه های فرهنگی ، ورزشی، ترافیکی و خدمات شهری دگرگون می سازد.