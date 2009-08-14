حضور پررنگ ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،عباسعلی خاکسار مدیر نمایشگاه های خارجی نمایشگاه بین المللی مشهد به عنوان مسئول پاویلیون ایران در این نمایشگاه ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیستمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ از 22 تا 26 مردادماه جاری (17-13 آگوست ) با حضور 600 غرفه دار از هنگ کنگ و سایر کشورها دایر شده است.

وی اظهار داشت: این دوره از نمایشگاه با مشارکت 24 کشور جهان از جمله ایران، چین، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، کانادا، ترکیه، مالزی و استرالیا برگزار شده است.

مدیر نمایشگاه های خارجی نمایشگاه بین المللی مشهد در ادامه گفت: بعد از چین و کره جنوبی ، ایران از بزرگترین غرفه در بیستمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ برخوردار است.

مدیر نمایشگاه های خارجی نمایشگاه بین المللی مشهد از مشارکت 16 شرکت کننده ایرانی در فضای 200 متر مربع در این نمایشگاه خبر داد و افزود: شرکت کنندگان در نمایشگاه هنگ کنگ در زمینه های صادرات خشکبار، چای، پسته، زعفران، خرما، انجیر و سایر خشکبار فعالیت می کنند.

وی با اشاره به استقبال وسیع تجار و عموم مردم هنگ کنگ از غرفه ایران اظهار داشت: در اولین روز برگزاری این نمایشگاه غرفه ایران به شدت مورد توجه مردم و تجار هنگ کنگ قرار گرفته و بیشتر از طعم و کیفیت محصولات ارائه شده در غرفه ها مانند خرما و زعفران اظهار رضایت می کنند.

خاکسار نمایشگاه مواد غذایی هنگ کنگ را دارای اهمیت ویژه ای دانست و گفت: با توجه به اینکه در هنگ کنگ زمین کشاورزی وجود ندارد و 80 درصد مواد غذایی و مصرفی مردم آن وارداتی است و علاوه بر آن وجود همسایگانی مانند چین، اندونزی، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا می تواند بازاری حدود 5/1 تا 2 میلیارد نفری محسوب می شود و مرکز تجاری خوبی برای ایران به شمار رود.

حضور ایران در این نمایشگاه با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و به مدیریت نمایشگاه بین المللی مشهد بوده است.