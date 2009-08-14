به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علی احمدیان با بیان این مطلب اظهار داشت : فروشگاه بهرود در سعادت آباد و فروشگاه جلال آل احمد ، شعبههای در نظر گرفته شده برای عرضه نان نو شهروند هستند.
وی افزود : پیش از این عرضه نان گرم در فروشگاههای بیهقی ، بوستان و فرمانیه راهاندازی شد و با راهاندازی این دو فروشگاه جدید ، تعداد فروشگاههای عرضه کننده نان گرم به 5 مورد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت زنجیرهای فروشگاههای شهروند بیان داشت : در دیگر شعب فروشگاه شهروند نیز نان صنعتی در بخش شیرینیجات عرضه میشود اما به صورت نان گرم نیست.
احمدیان با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از نانهای صنعتی عرضه شده در فروشگاههای شهروند ، خاطرنشان کرد: با توجه به دور ریز نداشتن نان صنعتی و به صرفه بودن آن ، در مناطقی که استقبال بیشتری از سوی شهروندان شاهد باشیم ، امکان عرضه نان صنعتی گرم را فراهم خواهیم کرد.
نظر شما