به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مسئولان هیئت کشتی مازندران و با هماهنگی مسئولان سیاسی و ورزشی استان مازندران مقرر شد تا علاوه بر جوایز نقدی برای نفرات اول تا سوم اوزان مختلف، به ترتیب 10 هزار، 5 هزار دلار و 3 هزار دلار جایزه نقدی نیز برای تیمهای اول تا سوم این رقابتها در نظر گرفته شود. جایزه نفرات اول تا سوم هر وزن به ترتیب 5 ، 3 و 2 هزار دلار است.

رقابتهای کشتی آزاد جام امامعلی حبیبی و عبدالله موحد اسطوره های بزرگ کشتی ایران و مازندران روزهای7 و 8 آبان ماه در سالن سه هزار نفری امامعلی حبیبی قائمشهر برگزار می شود.

مسئولان هیئت کشتی مازندران با هماهنگی فدراسیون کشتی از کشورهای سرشناسی همچون روسیه، کوبا، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و ... برای شرکت در این رقابتها دعوت کرده اند.