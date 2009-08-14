۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

سخنگوی باشگاه پیام:

سفر تیم فوتبال پیام برای بازی دوستانه با تیم ملی آذربایجان

مشهد - خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه پیام از سفر به آذربایجان برای بازی دوستانه فوتبال با تیم ملی این کشور خبر داد.

به گزارش خبر نگارمهر در مشهد، مسعود حکم آبادی ظهر جمعه در فرودگاه مشهد تصریح کرد: یکی از باشگاه‌های لیگ برتری آذربایجان با ارسال نمابری به دفتر باشگاه، تیم پیام را به این کشور دعوت کرده و قول داده علاوه بر انجام چند بازی دوستانه با تیم‌های باشگاهی این کشور یک مسابقه هم با تیم ملی آذربایجان برایمان تدارک ببیند.

وی با بیان اینکه تاریخ دقیق این سفر پس از اعلام موافقت سرمربی پیام مشخص خواهد شد، اظهار داشت: به احتمال فراوان سفر به آذربایجان دومین اردوی تدارکاتی پیام خواهد بود که با نظر مساعد علی حنطه اواخر ماه مبارک رمضان انجام خواهد گرفت.

حکم‌آبادی همچنین از اردوی 10روزه پیام در کلاردشت خبر داد و گفت: سفر به کلاردشت نیز به دعوت اسپانسر پیام صورت خواهد گرفت و احتمالا در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان انجام خواهد شد.

سخنگوی باشگاه پیام در پایان وضعیت آماده‌سازی تیم را مطلوب خواند و گفت: تمرینات تیم همه روزه به طور مرتب زیر نظر کادر فنی باشگاه در حال برگزاری است و امید داریم با حمایت تماشاگران و رسانه‌ها دوباره پیام را به عنوان نماینده خراسان در لیگ برتر کشور مطرح کنیم.

 

