اتصال 52 نیروگاه به شبکه گاز / تعیین تکلیف تامین گاز زمستانی نیروگاهها

مصطفی کشکولی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت گازرسانی به نیروگاه های کشور، گفت: تا پایان سالجاری علاوه بر نیروگاه برق خرمشهر، نیروگاههای کاشان و قائن نیز به شبکه سراسری گاز کشور متصل خواهند شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه با اتصال نیروگاه خرمشهر، تعداد نیروگاههای متصل به شبکه سراسری گاز کشور به 52 نیروگاه افزایش یافته است، بیان کرد: در طی 4 سال نخست برنامه چهارم توسعه نیز تعداد 10 نیروگاه جدید به شبکه سراسری گاز کشور متصل شده بودند.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 180 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاههای کشور می شود، تصریح کرد: با تحویل به موقع گاز به نیروگاه ها پایداری شبکه برق کشور نیز تامین شده است.

کشکولی در تشریح جزئیات اتصال نیروگاه خرمشهر به شبکه سراسری کشور توضیح داد: گازرسانی به نیروگاه خرمشهر با اجرای طرح موقت توسط شرکت گاز استان خوزستان انجام شده موجب صرفه جوئی قابل توجهی در مصرف گازوئیل این نیروگاه شده است.

به گفته وی طرح اصلی گازرسانی به نیروگاه خرمشهر مستلزم احداث 11 کیلومتر خط لوله 24 اینچ گاز و ایستگاه تقلیل فشار است که اجرای این تاسیسات در مرحله طراحی قرار دارد.

تعیین تکلیف تامین گاز زمستانی نیروگاهها تا شهریور

به گزارش مهر، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پایان در رابطه با تعیین تکلیف میزان گاز تحویلی به نیروگاه ها در چهار ماه پایانی سال توضیح داد: در این رابطه بر اساس روال سالهای گذشته در شهریور ماه امسال جلسات مشترکی با حضور مسئولان شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و توانیر برگزار و در این جلسات میزان گاز تحویلی در ماه های پایانی سال به نیروگاه ها مشخص می شود.

وی با تاکید بر اینکه هنوز میزان گاز تحویلی به این بخش مشخص نشده است، اظهار داشت: اما با توجه به افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی در فصل زمستان قطعا محدودیتی هایی در تحویل گاز به نیروگاهها و صنایع اعمال می شود.