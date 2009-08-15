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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۸

"سوگواران خورشید" کتاب شد

"سوگواران خورشید" کتاب شد

مجموعه عکسهای حسن رحیمی با عنوان "سوگواران خورشید" در قالب یک کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه عکسهای حسن رحیمی با عنوان "سوگواران خورشید" با همکاری و تدوین حوزه هنری استان گلستان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

محمدرضا خاکپور رئیس حوزه هنری استان گلستان در این‌باره گفت: کتاب مورد نظر حاصل تلاش عکاس گلستانی حسن رحیمی است که خرداد 1368 در تهران میان انبوه عزاداران امام (ره) گرفته شده است.

خاکپور در پایان افزود: این آثار در سالهای 1386 و 1387 در نگارخانه‌های سوره گرگان و هجرت گنبد به نمایش گذاشته شد و پس از آن برای استفاده همه علاقمندان از سوی حوزه هنری استان گلستان تدوین و به دست چاپ سپرده شد.

"سوگواران خورشید" در 58 صفحه و شمارگان 1100 نسخه در قطع خشتی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

 

کد مطلب 929272

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