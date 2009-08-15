"سوگواران خورشید" کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه عکسهای حسن رحیمی با عنوان "سوگواران خورشید" با همکاری و تدوین حوزه هنری استان گلستان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

محمدرضا خاکپور رئیس حوزه هنری استان گلستان در این‌باره گفت: کتاب مورد نظر حاصل تلاش عکاس گلستانی حسن رحیمی است که خرداد 1368 در تهران میان انبوه عزاداران امام (ره) گرفته شده است.

خاکپور در پایان افزود: این آثار در سالهای 1386 و 1387 در نگارخانه‌های سوره گرگان و هجرت گنبد به نمایش گذاشته شد و پس از آن برای استفاده همه علاقمندان از سوی حوزه هنری استان گلستان تدوین و به دست چاپ سپرده شد.

"سوگواران خورشید" در 58 صفحه و شمارگان 1100 نسخه در قطع خشتی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.