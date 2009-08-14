داود مهابادی، سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه امسال کمترین تغییرات را از نظر بازیکنان نسبت به فصل گذشته داشتیم، هماهنگی و شناخت خوبی در بین نفرات تیم وجود دارد و همین نقطه برتری تیم ما مقابل استقلال است.

مهابادی اضافه کرد: خوشبختانه در مدت کوتاهی که در کنار بازیکنان مقاومت هستم به درک متقابلی از یکدیگر رسیدیم و توانسته‌ام خواسته‌های فنی‌ام را به تیم منتقل کنم و در حال حاضر باید اذعان کنم مقاومت از نظر کار تیمی یک مجموعه یکپارچه و منسجم است که می تواند برای هر تیمی مشکل ساز شود.

وی انگیزه بالا و نیروی جوانی را نقطه مثبت تیمش عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در طول هفته گذشته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان برای این بازی تلاش مضاعفی داشتند. با انگیزه‌ای که در بین بازیکنان وجود دارد به نتیجه بازی با استقلال خوشبین هستم.

سرمربی مقاومت سپاسی در خصوص شناختش از تیم استقلال اظهار داشت: استقلال تیم بزرگی است که امسال هم قطعا یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر خواهد بود. این تیم از نظر مهره از سال گذشته شرایط بهتری دارد و با نمایش خوبی که هفته گذشته مقابل سپاهان داشت از نظر روحی نیز در شرایطی ایده‌آل قرار دارد و بدنبال سه امتیاز این دیدار خواهد بود که البته تصور نمی کنم رسیدن به این خواسته مقابل بازیکنان پرانگیزه مقاومت کار آسانی باشد.

مهابادی شرایط مسابقه را درنتیجه نهایی این دیدار برای هردو تیم تعیین کننده عنوان کرد و یادآورشد: استقلال تیم باتجربه تری است و امیدوارم بازیکنانم با دوندگی و تلاش مضاعف بتوانند شرایط مسابقه را به نفع خود تغییر دهند. ما هماهنگ‌تر از استقلال هستیم و اگر بی‌تجربگی بازیکنان مشکل ساز نشود، کسب برتری در این بازی دور از دسترس نخواهد بود.