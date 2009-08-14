کارنامه قابل قبول از 10 سال ریاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، 10 سـال پیش در چنین روزهایی آیت‌الله هاشمی شاهرودی در حالی سکان قوه قضائیه را ازآیت الله محمد یزدی تحویل گرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بازوی قضایی جمهوری اسلامی دارای مشکلات عدیده ای بود و هزاران پرونده حقوقی و کیفری سالها در نوبت رسیدگی قرار داشت و رئیس جدید قوه قضاییه در نخستین اظهارنظرهای خود اعلام کرد "ویرانه‌ای را تحویل گرفته‌ام".

پس از سالها

این روزها اما هاشمی شاهرودی در شرایطی خود را برای ترک این قوه مهم آماده می‌کند که حتی بسیاری از منتقدان اولیه او به ایجاد تغییرات اساسی در قوه قضائیه اذعان دارند اما طبیعی است که اصلاحات انجام شده در تشکیلات قضایی بسیاری را عصبانی کرده باشد.

این گروه از مخالفان اصلاحات قضایی از یکی دو سال قبل حملات خود را متوجه قوه قضائیه و رئیس آن کردند و گاه و بیگاه او و دستگاه تحت مدیریتش را به همراهی با مفسدان و ناتوانی در مبارزه با مـفـاسـد مـتـهم کـردـنـد.

با این وجود در این 10 سال گذشته شاهرودی و همکاران نـزدیـک او تلاش گسترده برای بهبود تعامل قوه قضائیه با رسانه ها از خود نشان دادند و در طول این سالها با دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا و رسانه های حامی این دو دولت به نحو مطلوبی همکاری داشتند.

شاهرودی در این مدت بسیاری از ناسزاها را تحمل کرد تا قوه قضائیه به اداره تابعه بعضی از سیاستمداران تبدیل نشود. وی حتی تاوان اقدامات خود را در کاهش بودجه و امکانات قوه قضائیه مشاهده کرد.

در طی 10 سال ریاست شاهرودی بر قوه قضائیه اتهامات بسیار زیادی به رئیس قوه قضاییه وارد شد و انتقادات فراوانی از او و اداره متبوعش شد که برخی از آنها درست و برخی دیگر نیز از بیخ و بن دارای اشکال بود و هدفی جز تخریب ریاست قوه را دنبال نمی کرد.

بدیهی است که هاشمی شاهرودی به عنوان یک انسان و قوه قضاییه به عنوان یک نهاد به دور از اشکال و خطا و ایراد نبوده اند و نمی توان چشمها را بر روی حقایق بست و یکجانبه از یک فرد یا گروه و سازمان و ارگانی حمایت کرد اما واقعیت این است که نگاهی به عملکرد و کارنامه شاهرودی می گوید که نقاط مثبت کارنامه او بیشتر از نقاط ضعف اوست.

اقدامات مهم قوه قضاییه در 10 سال

شناسایی و برخورد با کارچاق کنها به عنوان یکی از موثرترین اقدمات در قوه قضاییه در دوران ریاست 10 ساله او انجام شد. بخشنامه حقوق شهروندی و اختصاص شعبه ویژه در دادگستری در این خصوص، انتقادات صریح و بی پرده از اقدامات خلاف قانون و شرع ضابطین دادگستری، انتقاد از دادسرا و نحوه عملکرد آن، انتقاد از آرای متفاوت قضات در موضوع واحد، تشکیل مجموعه توسعه قضایی، عدم جذب قضات با درجه کمتر از فوق لیسانس، دستور خراب کردن بازداشتگاههای انفرادی و دهها مورد دیگر از مهمترین اقدامات هاشمی شاهرودی است که کارنامه او را پربار کرده است .

روزی که وکالت در قوه قضائیه اجباری شد برخی ایراد گرفتند و زمانی که دادسراها راه اندازی شدند بعضی دیگر گفتند وضع سابق اعاده شده است یا آن روزی که بخشنامه حقوق شهروندی را ابلاغ شد نیز برخی از افراد به شاهرودی خرده گرفتند. تمام این اتفاقات در حالی افتاد که هاشمی شاهرودی حتی بعد از صحبت کردن درباره امنیت سرمایه سرمایه گذاری و عدم برخورد سیاسی با مفاسد اقتصادی مورد هجمه برخی از افراد قرار گرفت.

هاشمی شاهرودی سلولهای انفرادی را خراب کرد اما برخی گفتند وی علم حقوق جزا را به بازیچه گرفته است. وی گاه شخصا پرونده های حقوی و کیفری را بررسی کرد و در آخرین اقدام 38 پرونده کیفری را که 29 فقره آن مربوط به شهرستانها بود شخصا بررسی و دستور مقتضی صادر کرد.

جلسات رودر رو و حضوری شاهرودی با مردم نیز در طی این 10 سال قطع نشد و شمای کلیه دستگاههای قضایی به گونه ای بود که تغییر و تحول و رسیدگی به امور مردم را مشهود می نمود.

حرف آخر

در یک نگاه کلی احیاء دادسراها، تصویب آئین دادرسی مدنی، توسعه قضایی، ایجاد شوراهای حل اختلاف، ایجاد مرکز مشاوران و کارشناسان حقوقی و اصلاح قانون دادگاههای عمومی از مهمترین اقداماتی است که در دوره ده ساله ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه به چشم می خورد.



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امیرعلی میررضوی

