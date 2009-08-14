بهانه تراشی رژیم اسرائیل برای تجاوزی دیگر به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "شیمون پرز" که در جشن شصتمین سالگرد اشغال شهرهای شمالی فلسطین اشغالی سخن می گفت، مدعی شد: حضور نیروهای مقاومت حزب الله در جنوب لبنان دلیل اصلی حمله اسرائیل به این کشور است.

وی در توجیه بهانه تراشی رژیم صهیونیست برای تجاوزی دیگر به لبنان گفت: ما موافق جنگ و اشغالگری نیستیم، هدف ما زندگی کردن در کمال صلح و آرامش و در کنار لبنانی ها است.

شیمون پرز در ادامه گفت: همه چیز در لبنان تغییر کرده است اما ما تغییر نکردیم و هیچ وقت دشمن لبنان نبودیم و نخواهیم بود.

در همین حال اینترپرس سرویس سه شنبه گذشته در گزارشی در خصوص روابط میان رژیم صهیونیستی و لبنان نوشت: جنگ لفظی دوجانبه هفته گذشته به اوج خود رسید و اسرائیل درصدد آغاز یک جنگ جدید است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هفته گذشته در تداوم تهدیدات خود از هدف قرار دادن تاسیسات زیر بنایی و موسسات دولتی لبنان در صورت وقوع جنگ جدید با این کشور خبر داد.

وی افزود: در صورت وقوع این جنگ، دیگر همچون جنگ 33 روزه در جولای 2006 از نمایش قدرت و توانمندی هایمان خودداری نمی کنیم.

خاطر نشان می شود رژیم اشغالگر قدس که از روز 21 تیر1385 (12 جولای 2006) به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط مبارزان لبنانی، از زمین و هوا و دریا، مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان را آماج حملات قرار داد، تمام توان خود را به کار گرفته بود تا با حمایتهای همه جانبه آمریکا، علاوه بر گرفتن انتقام شکست سال 2000(عملیات آزادی جنوب به استثنای مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا) ریشه مقاومت را در لبنان بخشکاند، اما محاسبات این رژیم و حامیانش کاملا غلط از آب درآمد و آنها در نهایت شکست ذلت باری در 14 آگوست 2006(23 مرداد 85) متحمل شدند.