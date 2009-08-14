جزئیات کامل جرائم استفاده غیرمجاز از القاب علمی/ حبس در انتظار متخلفان

دکتر علی عباسپور فرد تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی نهایی موضوع مجازاتهای نقدی و اجتماعی برای استفاده کنندگان غیرمجاز از القاب علمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسیده است و بر اساس آن افرادی که از القاب علمی امثال دکتر و مهندس استفاده می کنند باید طبق مقررات قانونی مدرک معتبر از وزارتخانه های علوم و بهداشت داشته باشند که در غیر این صورت مصداق کلاهبرداری محسوب می شوند.

درج مجازات در روزنامه های کثیرالانتشار

وی خاطرنشان کرد: فردی که به صورت غیرقانونی این ادعا را داشته باشد در دادگاه مجازات می شود و علاوه بر جریمه نقدی که بر اساس قوانین کشور برای مصداق کلاهبرداری تعیین شده است، این مجازات باید در روزنامه های کثیرالانتشار نیز منتشر و اعلام شود.

جرایم کلاهبرداری شامل جریمه نقدی و حبس

عباسپور اضافه کرد: جرایمی که برای موارد کلاهبرداری در قوانین کشور وجود دارد شامل جریمه نقدی و حبس است که بر اساس نظر دادگاه به فرد خاطی تعلق می گیرد.

جریمه افراد غیر که عامداً و عالماً فردی را که می دانند دکتر و مهندس نیست به این القاب بنامند

وی گفت: همچنین بر اساس این مصوبه که در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نهایی شده است، افراد غیر که عامداً و عالماً به این معنی که از روی قصد و به صورت آگاهانه فردی را که می دانند دکتر و مهندس نیست به این القاب بنامند مشمول جریمه می شوند.

جریمه نقدی از یک میلیون تا 20 میلیون ریال

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جریمه هایی که برای این دسته از افراد تعیین شده است، جریمه نقدی است که بسته به نوع خطا از یک میلیون تا 20 میلیون ریال متغیر است.

وی گفت: در واقع باید این موضوع در دادگاه به اثبات برسد که فردی که از این القاب برای دیگران استفاده می کند کاملاً آگاهانه این کار را به انجام رسانده و از این کار عمد داشته است.

عباسپور در خصوص مدارک صادره از موسساتی غیر از موسسات مورد تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم به مهر گفت: هیچ مرکزی در داخل کشور مگر در صورت تایید این دو وزارتخانه حق ندارد مدرک تحصیلی صادر کند که در غیر این صورت به طور جدی با آن برخورد می شود.

مدارک ناشی از تحصیل در خارج از کشور بدون مهر تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم معتبر نیست

وی اضافه کرد: در مورد مدارک ناشی از تحصیل در خارج از کشور نیز افراد باید بدانند که حتی اگر مدرک تحصیلی فردی از معتبرترین دانشگاههای دنیا نیز باشد باید مهر تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم را داشته باشد و در غیر این صورت فرد نمی تواند از آن مدرک برای القابی همچون دکتر و مهندس استفاده کند.

دستگاههای اجرایی در اعطای مزایای دکتری دقت کنند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی نیز باید تایید مدرک افرادی که دارای مدرک خارج از کشور هستند را دریافت کنند و پس از آن نسبت به اعطای مزایای دکتری به آن فرد اقدام کنند و دقت لازم را در این امر داشته باشند.

عباسپور اظهار داشت: ضعف قانونی در این زمینه وجود ندارد مرجع نهایی برای مدارک تحصیلی وزارتخانه های علوم و بهداشت هستند که دستگاههای اجرایی هم باید دقت کافی را در این زمینه داشته باشند.