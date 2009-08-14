همایش روحانیت و افقهای نو در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، شرکت کنندگان در این همایش با صدور بیاینه و امضاء طوماری ضمن حمایت از مواضع و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در زمینه های مختلف، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب و نظام تاکید کرده و ریشه یابی و برخورد با عوامل اصلی مسائل و اغتشاشات اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری را خواستار شدند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی در قالب بیانیه خود تنها راه حل فائق آمدن بر تمامی فتنه ها و توطئه ها را عمل به فرامین مقام عظمای ولایت دانستند.

در بخشهایی دیگر از این بیانیه آمده است: ما شرکت کنندگان در همایش مشترک نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم و مسؤولان نمایندگی و بسیج طلاب و روحانیون کشور در محضر مولا و مقتدایمان، امام رضا (ع) ضمن تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب که تجلی و مظهر آرمان های امام راحل هستند، آمادگی خود را برای انجام هرگونه رهنمودهایشان اعلام می کنیم.



بخش دیگری از این بیانیه حاکیست: اتفاقات اخیر نشان داد که کینه دشمنان نه تنها کم نشده بلکه فزونی هم یافته و باید در همه آفات مخصوصا در برهه هایی که هجمه ها بر ملت و نظام سنگین تر است، هوشیارتر عمل کرد.

این بیانیه می افزاید: ما شرکت کنندگان در این گردهمایی از همه مسؤولان می خواهیم که فرامین مقام معظم رهبری را نصب العین تمام اقدامات خود قرار دهند و به خصوص از رییس جمهوری که فردی مؤمن، متعهد و پرتلاش و شختکوش و باهوش است، می خواهیم که دولت دهم را از افرادی ولایت مدار، سخت کوش، مؤمن و متعهد انتخاب کند تا بتوانند ملت ایران را به اوج پیشرفت و عدالت برساند.

همایش سراسری روحانیت و افقهای نو با اهداف تعامل و همکاری نمایندگان طلاب با مسئولان استانی بسیج طلاب ، بررسی راهکارهای گسترش آموزه‌های اسلامی در جامعه بشری و عوامل توسعه و تقویت بسیج طلاب، تبیین رسالت روحانیت و فتنه‌ها و راههای برخورد با آنها در دهه چهارم انقلاب، 21 الی 23 مردادماه در مشهد برگزار شد.

این گردهمایی سراسری با حضور 200 نفر از نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه سراسرکشور، مسئولان بسیج طلاب و نمایندگی‌های ولی فقیه استان‌ها برگزار شد.