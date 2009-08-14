13 رشته جدید در دانشگاه گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه در رشته های آمار- ریاضی، جغرافیا - برنامه ریزی شهری و زمین‌شناسی - تکتونیک در مقطع کارشناسی ارشد در گروه های علوم پایه، مهندسی و انسانی دانشجو می پذیرد.

همچنین بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاهها، دانشگاه گلستان در گروه علوم انسانی در سه رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، جغرافیای انسانی و علوم ارتباطات اجتماعی در مهرماه سال جاری دانشجوی کارشناسی می پذیرد.

دانشگاه گلستان در مقطع کارشناسی در گروه فنی - مهندسی نیز رشته های مهندسی برق گرایش کنترل، مهندسی عمران گرایش عمران، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی پلیمر، مهندسی تکنولوژی کامپیوتر و مهندسی تکنولوژی نقشه برداری را راه اندازی کرده است.

کارشناسی شیمی کاربردی نیز از دیگر رشته های جدید در دانشگاه گلستان است.