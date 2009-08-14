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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

13 رشته جدید در دانشگاه گلستان راه اندازی شد

13 رشته جدید در دانشگاه گلستان راه اندازی شد

دانشگاه گلستان از مهرماه سال تحصیلی جدید در 13 رشته دانشجو می پذیرد که از این میان سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه در رشته های آمار- ریاضی، جغرافیا - برنامه ریزی شهری و زمین‌شناسی - تکتونیک در مقطع کارشناسی ارشد در گروه های علوم پایه، مهندسی و انسانی دانشجو می پذیرد.

همچنین بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاهها، دانشگاه گلستان در گروه علوم انسانی در سه رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، جغرافیای انسانی و علوم ارتباطات اجتماعی در مهرماه سال جاری دانشجوی کارشناسی می پذیرد.

دانشگاه گلستان در مقطع کارشناسی در گروه فنی - مهندسی نیز رشته های مهندسی برق گرایش کنترل، مهندسی عمران گرایش عمران، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی پلیمر، مهندسی تکنولوژی کامپیوتر و مهندسی تکنولوژی نقشه برداری را راه اندازی کرده است.

کارشناسی شیمی کاربردی نیز از دیگر رشته های جدید در دانشگاه گلستان است.

کد مطلب 929304

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