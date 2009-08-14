ارشاد بوشهر کمر به نابودی مطبوعات محلی بسته است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، یونس قیصی زاده در مراسم افتتاح ساختمان جدید خانه مطبوعات محلی بوشهر افزود: نمایندگان دولت و در رأس آن مدیر کل ارشاد بوشهر برای مقابله با یک نهاد صنفی که تنها جرمش مستقل بودن است از هرگونه ایجاد مشکلی کوتاهی نمی کند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد تنها دغدغه و مشکل مدیرکل ارشاد بوشهر مقابله و لغو این سازمان مردم نهاد است که با تلاش و همکاری مدیران نشریات استان تشکیل شده است.

رئیس خانه مطبوعات محلی استان بوشهر اضافه کرد: اگر این مدیر به جای این که تمام وقت خود را جهت مقابله با مطبوعات و نشریات محلی استان بوشهر می گذاشت، زمان را برای فعالیتهای امور فرهنگی گذاشته بود می توانست خدماتی در خور مردم این استان صورت دهد.

قیصی زاده گفت: طی دو سال گذشته این مدیر و همدستانش جهت مقابله با این نهاد صنفی برخواسته اند که آخرین اقدام آنان حکم تخلیه محل دفتر خانه مطبوعات بود که همزمان با 17 مرداد ماه روز خبرنگار به اهالی مطبوعات استان هدیه داده شد.

وی عنوان کرد: این در حالی است که دولت موظف است سازمانهای مردم نهاد را تقویت و در امور مختلف با آنان همکاری داشته باشد که متاسفانه این مهم در بوشهر به عکس شده است.

رئیس خانه مطبوعات محلی استان بوشهر با بیان اینکه خانه مطبوعات در هنگام حضورش در عمارت گلشن موجب آبادی این عمارت شده بود، اظهار داشت: آقایان فکر کرده اند که با اقدامی که صورت داده اند خانه مطبوعات بوشهر روی پای خود نخواهد ایستاد و نابود خواهد شد و پروژه ای که حدود یکسال است آغاز کرده اند را به انتها خواهد رساند.

قیصی زاده افزود: هنگامی که خبرنگاران و مطبوعات بوشهر با چنین برخوردهایی روبرو می شوند چگونه می توانند زبان گویا مردم باشند.

وی گفت: دیگر اقدام ناپسندی که از سوی ارشاد بوشهر صورت گرفته است پلمب انجمن صنفی خبرنگاران بوشهر است که سعی و تلاش زیادی برای برطرف کردن مطالبات خبرنگاران داشته است.

رئیس خانه مطبوعات محلی استان بوشهر مهمترین عملکرد خانه مطبوعات بوشهر تقویت و زنده نگه داشتن هویت روزنامه نگاری در میان مطبوعات بوشهر بوده است، گفت: به نظر می رسد یکی از دلایلی که آقایان قصد تعطیلی این نهاد دارند همین انسجام و یکپارچگی است که در میان مطبوعات محلی بوشهر ایجاد شده است.

قیصی زاده گفت: افزایش توان علمی روزنامه نگاران استان و بالابردن سطح دانش روزنامه نگاران بوشهری در فعالیتهای تخصصی خود از مهمترین برنامه های این خانه در قالب کلاسهای آموزش بوده است.

وی یادآور شد: طی این سه سال 1200 ساعت آموزش در زمینه عکاسی مطبوعات، صفحه آرایی، کارگاه عملی روزنامه نگاری، چاپ و نشر و.... برگزار شده است .

رئیس خانه مطبوعات محلی استان بوشهر با تاکید بر این که خانه مطبوعات یک نهاد صنفی است نه سیاسی، افزود: خانه مطبوعات حمایت از همه هفته نامه های استان را وظیفه خود می داند و دیدگاهای سیاسی وجناحی آنها تاثیری در این حمایت نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: نوع تفکر و دیگاه سیاسی افراد و نشریات بوشهر در این نهاد صنفی قابل احترام است اما هیچگاه از اقدامات سیاسی در این خانه استفاده ای صورت نگرفته است.

قیصی زاده یادآور شد: در حال حاضر حدود 230 نفر در خانه مطبوعات استان بوشهر عضویت دارند .

خانه مطبوعات محلی بوشهر به لحاظ این که عضویت برخی از روزنامه های سراسری را نپذیرفت، با رایزینی های که سرپرستان این روزنامه ها با مدیرکل ارشاد بوشهر که خود نیز به جهت مدیرمسئولی هفته نامه دریای جنوب عضو خانه مطبوعات بود آغاز و پس از این که نتوانستند به عضویت این خانه درآیند با همکاری ارشاد موسسه جدیدی تحت عنوان" خانه مطبوعات و نشریات استان بوشهر" تشکیل دادند.