۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

ارسال 220 مقاله تحقیقی به کنگره علم و فوتبال/ معرفی داوران کنگره

دبیر نخستین کنگره بین المللی"علم و فوتبال" با اعلام اینکه مهلت ارسال مقالات تحقیقی شنبه به پایان می رسد از ارسال 220 مقاله تحقیقی و پژوهشی به دبیرخانه این کنگره خبر داد.

فریده شجاعی، دبیر نخستین کنگره علم و فوتبال ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار مهر افزود: تاکنون حدود 220 مقاله از سوی محققان و اندیشمندان داخلی و پژوهشگران خارجی به دبیرخانه کنگره علم و فوتبال ارسال شده و پیش بینی می شود موضوعات متنوع و جدیدی در این کنگره به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

شجاعی تصریح کرد: این مقالات در موضوعات فیزیولوژی، روانشناسی، آکادمی فوتبال پایه، بیومکانیک، مدیریت، بازاریابی و بانوان ارائه شده است. کلیه مقالات ارائه شده ظرف روزهای آتی برای بخش داوری ارسال می شود.

وی در خصوص داوران بخش مقالات کنگره علم و فوتبال اظهار داشت: دکتر رضا قراخانلو، دکترمهدی خبیری، دکترعلیزاده، دکتر احسانی و ... داوران کنگره هستند که ظرف روزهای آینده کار داوری مقالات ارسالی را آغاز خواهند کرد. 

کنگره علم و فوتبال طی روزهای 12 و 13 آبان جاری و با هدف ارتقاء سطح کیفی و دانش افزایی کارشناسان، مربیان و بازیکنان فوتبال و تبادل اطلاعات کشورها در جهت رشد وتوسعه و پیشرفت این رشته در سالن گردهمایی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

