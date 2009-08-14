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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

دیدبان حقوق بشر :

اسرائیل باید به جنایات خود علیه ملت فلسطین اعتراف کند

اسرائیل باید به جنایات خود علیه ملت فلسطین اعتراف کند

در پی تکذیب گزارشهای اخیر در مورد کشتار مردم بی گناه غزه توسط مقامات صهیونیستی، دیدبان حقوق بشر رژیم اسرائیل را متهم به برپایی یک جنگ لفظی علیه فلسطینیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات رژیم صهیونیستی پس از گزارش دیده بان حقوق بشر در مورد کشتار بی دلیل 11 زن و کودک فلسطینی در جنگ 22 روزه غزه آن را تکذیب کرده و اشتباه خواندند.

دیدبان حقوق بشر اعلام کرد: مقامات صهیونیستی به جای پاسخ گویی در قبال اقدامات خود در جنگ 22 روزه غزه یک جنگ لفظی را علیه مردم بی گناه فلسطین آغاز کردند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که اگر رژیم اسرائیل خواستار پایان دادن به انتقادهای موجود است باید فورا به بررسی اقدامات پست و شیطنت آمیز خود در جنگ غزه بپردازد و به بدرفتاری های خود علیه مردم فلسطین خاتمه دهد.

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد با اشاره به کشتار این 11 غیر نظامی فلسطینی آورده است: این زنان و کودکان در حالی که پرچم سفید به نشانه غیر نظامی بودن در دست داشته اند، کشته شده اند.

در جنگ 22 روزه در نوار غزه بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، 1400 فلسطینی کشته و 5000 نفر زخمی شدند. 

کد مطلب 929319

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