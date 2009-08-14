فریب نتیجه بازی اول سایپا نخواهیم خرد/نتیجه بازی قبل را جبران می کنیم

رضا بازیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان این که بازی سختی مقابل سایپا خواهیم داشت، افزود: این تیم برای جبران نتیجه بد هفته اول خود تلاشش را دوچندان خواهد کرد و به خاطر بازی در خانه شرایط بهتری دارد اما همین مسئله نیز می تواند به ما کمک کند تا بتوانیم در هنگام حمله حریف از روزنه های دفاعی شان به آنها ضربه بزنیم .

وی اظهار داشت: مقابل سایپا برای پیروزی به میدان می رویم تا آمادگی خود را به رخ حریفان بکشیم و نتیجه تساوی بازی قبل را جبران کنیم .

کاپیتان تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: این هفته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان تیم با انگیزه بالا و آمادگی به مصاف سایپا خواهند رفت تا با کسب امتیاز از این بازی امیدورانه به ادامه لیگ برتر فکر کنیم .

بازیاری با بیان اینکه مدافعین شاهین در تمرینات اخیر به هماهنگی بیشتری رسیده اند، اظهار داشت: مطمئن باشید امسال نیز خط دفاع شاهین روز به روز قدرتمندتر شده و به هماهنگی می رسد.

این مدافع افزود: متاسفانه با مصدومیتهای که برای بازیکنان بوجود آمد در دیدار مقابل ملوان در خط دفاع خیلی خوب کار نکردیم اما این اطمینان را به هواداران می دهم که بازی به بازی بهتر شده و انتظارات را برآورده کنیم.