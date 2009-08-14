به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ساعت 14 روز یکشنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد، ابتدا مهدی تاج، رئیس کمیته تیم‌های ملی گزارشی از برنامه‌ها و دیدارهای تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان را ارائه خواهد کرد.

ارائه برنامه‌ها و اردوهای تیم فوتبال نوجوانان از سوی فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان تا پیش از حضور در مسابقات جام جهانی نیجریه، گزارش فریده شجاعی پیرامون فعالیت تیم‌های ملی و استخدام مربی خارجی برای تیم فوتبال بانوان، ابلاغ احکام مربیان تیم‌های پایه فدراسیون و ... از اهم مسائل مورد طرح در نشست کمیته تیم‌های ملی خواهد بود.

با توجه به اینکه از زمان تصدی افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی وی در جلسات کمیته تیم‌های ملی شرکت نکرده این احتمال وجود دارد که در نشست روز یکشنبه وی به عنوان میهمان ویژه در این نشست حضور یابد.