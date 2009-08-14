به گزارش خبرگزاری مهر، عباس انصاریفرد با بیان این که از اولین بازی پرسپولیس راضی بوده است، گفت: من کاملاً راضی بودم. تعدادی از بازیکنان که هواداران یا خود آنها فکر می کردند بازیکنان اصلی تیم هستند نبودند ولی من اعتقادم این است که هیچ فرقی بین نیروهای اصلی و غیر اصلی تیم نیست.

بائو هنوز به مرز آمادگی نرسیده است

وی اضافه کرد: ما در این بازی بالاترین حسنمان این بود که رو به جلو بازی می‌کردیم. میل به نفوذ و گل‌زدن داشتیم چیزی که سال گذشته ما نداشتیم. چه من مدیر چه هوادار سال پیش می دانست امیدی به گل‌زدن نیست و فقط بر اساس حادثه یا ضربات ایستگاهی به گل می رسیدیم. ولی در این بازی بحث‌های تاکتیکی داشتیم. دو بار به تیر زدیم و موقعیت از دست دادیم. ما با توجه به اینکه هافبک دفاعی نداشتیم و شرایط کامل دفاعی نداشتیم نتوانستیم از گل‌های خود دفاع کنیم. می توانستیم برنده قطعی بازی باشیم. ولی نشان دادیم بازیکنانی که تصور می کردند ذخیره‌اند بازیکن خوبی هستند. هادی نورورزی به تیم ملی دعوت شد و در بازی بوسنی نیز با حضور در زمین روی گل اول تاثیر مستقیم داشت و خوب بازی کرد. در نهایت ما در بازی اول به هواداران نوید دادیم که فوتبال تهاجمی خواهیم داشت و برای قهرمانی پیش خواهیم رفت. ما با 25 آماده به دنبال قهرمانی هستیم. ضمن اینکه بازیکنانی مانند بائو هنوز به مرز آمادگی نرسیدند با آمادگی آنها تیمی جلودار پرسپولیس نخواهد بود.

اسپانسر 6 میلیاردی قطعی است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در مورد بحث اسپانسر 6 میلیاردی نیز گفت: اسپانسر نهایی شده است هر چند خیلی شیطنت ها شد که به نتیجه نرسد. بعد از اعلام این قضیه دو سه متقاضی دیگر پیدا کردیم که حتی شرایط بهتری پیشنهاد کرده اند که در حال جمع بندی هستیم. این مورد قطعی است و امسال پرسپولیس اسپانسر 6 میلیاردی دارد.

انصاریفرد درباره تبلیغ روی پیراهن تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: تبلیغ روی پیراهن را به اسپانسر واگذار می‌کنیم. دیگر خود اسپانسر باید به دنبال درج تبلیغ روی سینه باشد و ما یکی از شرایطمان واگذاری تبلیغ روی سینه به اسپانسر است.

وضعیت تولیدی لباس این هفته مشخص می شود

وی درباره تولیدی لباس نیز گفت: در همین هفته مشخص می شود. شما نگاه کنید وقتی عنوان می کنم ما باید هوادار سازماندهی شده داشته باشیم تا آمار دهیم برای همین موارد است. برندهای معتبر هم اکنون خیلی با تمایل بالا به سمت ما نمی‌آیند و پول هم از ما می خواهند ولی اگر آمار پنج میلیونی و یا حتی 500 هزار هوادار سازماندهی شده را ارائه کنیم تولیدی های معتبر به دنبال ما خواهند آمد. ما امسال با یکی دو برند مانند آدیداس صحبت کردیم که خیلی استقبال نکردند ما با ال اشپورت هم هنوز به نتیجه نهائی نرسیدیم. هدفمان این است امسال را به هر نحو بگذرانیم ولی با سازماندهی هواداران و کارهای اقتصادی که انجام می دهیم سال دیگر همه برندها دنبال ما بیایند.

آماده تغییر رنگ پیراهن دوم تیم هستیم

انصاریفرد در زمینه لباس دوم پرسپولیس نیز گفت: دقیقاً ما به دنبال آن هستیم که در رنگ پیراهن دوم تیم مانند تیمهای بزرگ دنیا از رنگ‌ها بهتری استفاده شود. اگر هواداران رنگ دوم لباس تیم را نمی پسندند ما اصراری به استفاده از آن نداریم. تیم متعلق به هوادار است.

برزیلیها و هوار ملامحمد می توانند تیم را همراهی کنند

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه ITC برزیلی ها رسیده و آنها مشکلی برای بازی ندارند، گفت: من از مطالبی که درباره عدم اعتقاد زلاتکو به این دو برزیلی منعکس می کنند تعجب می‌کنم. زلاتکو در تمرینات همیشه مسئولیت زیادی را روی دوش این بازیکنان می گذارد که نشان دهنده اعتقاد به آنهاست. اما دوست دارد با صد در صد آمادگی وارد میدان شوند.

وی در مورد هوار نیز اضافه کرد: هوار از همین بازی می تواند اما عادل کلاه کج 10 روز دیگر باید منتظر بماند.

نیکبخت برنمی گردد

انصاریفرد در مورد شایعه بازگشت نیکبخت نیز گفت: اگر قرار بود وی به تیم برگردند از تیم جدا نمی شد و همان موقع عقد قرارداد می شد. ضمن اینکه نیکبخت با فدراسیون برای بازی مشکل دارد.

25 بازیکن آماده داریم بنابراین همیشه در خدمت تیم ملی هستیم

وی درباره دعوت شدن بازیکنان تیم پرسپولیس به تیم ملی نیز گفت: باید اعتراف کنم از اینکه بازیکنان ما به تیم ملی دعوت می شوند خیلی خوشحال هستم. در کوران مسابقات این اتفاق موجب می شود که به همه بازی برسد. ما 25 بازیکن آماده داریم. برای تیمی با 25 بازیکن آماده هیچ نگرانی از عدم حضور چند بازیکن وجود ندارد. ضمن اینکه برای باشگاه پرسپولیس افتخار است که بازیکنانش در تیم ملی حضور داشته باشند.

تیم دومی برای پرسپولیس وجود ندارد

انصاریفرد وجود تیم دوم برای باشگاه پرسپولیس و هواداران را رد کرد و افزود: این سوء استفاده از نام پرسپولیس است. ما به دنبال این هستیم تیم دومی را در رده های پائین لیگ تشکیل دهیم تا بازیکنان جوان و بی تجربه را ابتدا آنجا تربیت کنیم و سپس به تیم اصلی بیاوریم. همیشه فقط یک پرسپولیس بوده و هست.