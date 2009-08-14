تورنمنت اوکراین باعث ارتقای سطح فنی تیم والیبال نشسته ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته ایران امروز جمعه در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های پنج جانبه اوکراین، با نتیجه 3 بر یک از سد تیم "الف" این کشور گذشت.

هادی رضایی با اشاره به این پیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تورنمنت اوکراین از سطح کیفی بالایی برخوردار است چرا که تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها، خود را برای مسابقات قهرمانی اروپا آماده می کنند. از آنجا که سه تیم برتر آن مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جهانی 2010 را کسب می کنند، تورنمنت اوکراین برای شرکت کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تعویق دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، تیم ما خود را برای حضور در رقابت‌های "آیواس" که آذرماه در هند برگزار می شود، آماده می کند. تورنمنت اوکراین فرصتی خوب است تا به شناخت کافی برای انتخاب ترکیب اصلی تیم‌مان دست پیدا کنیم.

تورنمنت والیبال نشسته اوکراین با حضور پنج تیم ایران، اوکراین "الف" و "ب"، روسیه و آلمان در شهر "بروواری" اوکراین در حال برگزاری است.