دستگاه قضایی با آشوبگران برخورد پیشگیرانه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت رشت در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت، افزود: شناسایی عوامل آشوبگر و رسیدگی عادلانه به جرائم آنها مانع از بروز حوادث مشابه در کشور خواهد شد.

وی با تاکید براینکه محاکمه آشوبگران از مطالبات به حق تمام آحاد جامعه است، ادامه داد: آسیب رساندن به اموال عمومی، توهین به مسئولان نظام اسلامی، ایجاد نا آرامی و نا امنی برای مردم، حمله به مردم در خیابانها، اختلال در زندگی اجتماعی و فردی از جمله جرائم این آشوبگران است که دستگاه قضایی باید به آنها رسیدگی کند.

خطیب جمعه رشت همچنین با بیان اینکه دولت احمدی نژاد باید در تعیین اعضای کابینه بسیار دقت کند، افزود: کابینه جدی، کارآمد، در خط امام (ره)، ولایت و اهداف انقلاب و نظام اسلامی از خواسته های مهم مردم است.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی و همچنین معضل بیکاری و ایجاد اشتغال از دیگر مطالبات حقیقی مردم از دولت است.

اشکوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مشخص شدن متولی خاص امور مساجد در کشور، ادامه داد: اگر مساجد متولی خاص داشته باشند از موازی کاری در امور مساجد پرهیز و تصمیم گیریها متمرکز می شود.