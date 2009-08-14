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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

هیئت‌های داوری و انتخاب جشنواره فیلم کودک تقدیر می‌شوند

هیئت‌های داوری و انتخاب جشنواره فیلم کودک تقدیر می‌شوند

با حضور معاون امور سینمایی و سمعی و بصری روز یکشنبه 25 مرداد از هیئت‌های داوری و انتخاب بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان تقدیر می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران ایرانی بخش بین الملل عبارتند از ابراهیم فروزش و رسول صدرعاملی، داوران فیلمهای بلند سینمایی ایرانی شامل جواد اردکانی، بهمن حبشی، ‌فریدون حسن پور، مهدی فرجی برزگر و مسعود کرامتی و داوران فیلمهای کوتاه و نیمه بلند و پویانمایی عبارتند از محمدعلی صفورا، وحید موسائیان و سید احمد میرعلایی.

همچنین هیئت انتخاب فیلمهای بخش بین الملل شامل محمدرضا مختاری، جمال امید و امیر اسفندیاری بوده و بخش ایرانی فیلمها را فرزاد اژدری، حمید جمدر، بهمن حبشی، بیِِِِژن میرباقری و وحید موسائیان تشکیل دادند.

بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از 11 تا 15 مردادماه در شهر همدان برگزار شد. 

کد مطلب 929364

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