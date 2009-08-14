به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران ایرانی بخش بین الملل عبارتند از ابراهیم فروزش و رسول صدرعاملی، داوران فیلمهای بلند سینمایی ایرانی شامل جواد اردکانی، بهمن حبشی، ‌فریدون حسن پور، مهدی فرجی برزگر و مسعود کرامتی و داوران فیلمهای کوتاه و نیمه بلند و پویانمایی عبارتند از محمدعلی صفورا، وحید موسائیان و سید احمد میرعلایی.

همچنین هیئت انتخاب فیلمهای بخش بین الملل شامل محمدرضا مختاری، جمال امید و امیر اسفندیاری بوده و بخش ایرانی فیلمها را فرزاد اژدری، حمید جمدر، بهمن حبشی، بیِِِِژن میرباقری و وحید موسائیان تشکیل دادند.

بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از 11 تا 15 مردادماه در شهر همدان برگزار شد.