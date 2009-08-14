برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد حسین سلیمانی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفتمین نمایشگاه قرآن کریم از 27 مرداد ماه تا چهارم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین دایر می‌شود.

وی افزود: با برگزاری شش نمایشگاه توسط انجمن قرآن و نهج ‌البلاغه و اداره کل فرهنگ و ارشاد و کسب تحارب لازم امیدواریم هفتمین نمایشگاه را با کیفیت بهتر، تنوع بیشتر و گسترده ‌تراز نمایشگاه قبلی برگزار کنیم.

مسئول انجمن قرآن و انجمن نهج ‌البلاغه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: نمایشگاه قرآن امسال متفاوت با گذشته است و محتوای فرهنگی، معنوی و قرآنی نمایشگاه مورد تاکید قرار گرفته و برنامه‌های متعدد و متنوعی نیز درآن پیش بینی شده است.

وی از مشارکت دستگاه‌ها و ادارات مختلف در نمایشگاه قرآن خبر داد و افزود: دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، حوزه علمیه خواهران، اداره کل اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، بخش فرهنگی سپاه، دانشگاه علوم پزشکی، حوزه هنری، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین، صدا و سیما، بنیاد شهید، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌ها و ادارات مختلفی هستند که در این نمایشگاه حضور و مشارکت دارند.

به گفته سلیمانی نهادها و موسسات قرآنی نظیر کانون مسجد امام حسین (ع)، موسسه فرهنگی و قرآنی جامعة‌القران کریم واهل بیت، نمایندگی شرکت سروش، مهد قرآن، مجموعه قاریان قرآن، بنیاد بین‌المللی غدیر، کانون توحید و نمایندگی دانشکده علوم و حدیث شهر ری نیزدراین نمایشگاه حضور دارند.

وی یادآور شد: میثاق نوین، یاسین رایانه، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، منهاج و آبتین رایانه نیز از جمله شرکت‌های نرم‌ افزاری و همچنین حدیث امروز، سایه گستر، ادیب، مهندس، بحر‌العلوم و پرک از جمله مراکز انتشاراتی حاضر در این نمایشگاه خواهند بود.

مسئول انجمن قرآن وانجمن نهج ‌البلاغه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یاد آور شد: در این نمایشگاه کتابت جز 25 قرآن توسط 30 نفر از هنرمندان قزوینی صورت می‌گیرد که تاکنون پنج جزء از قرآن کتابت شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های جنبی این نمایشگاه نیزتصریح کرد: مشاوره‌های قرآنی در خصوص مباحث اجتماعی و خانوادگی، تصحیح قرائت نماز و آموزش قرآن کریم، آموزش احکام، انجام نظرسنجی در راستای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، برگزاری مسابقات مختلف مانند سلام مسجد، نشست‌های قرآنی و شب شعر از جمله برنامه‌هایی است که در این نمایشگاه اجرا می‌شود.

سلیمانی افزود: در این نمایشگاه حدود 60 غرفه پیش بینی شده است وهنرمندانی ازشهرهای اصفهان، تهران، تبریز و مشهد نیز درآن حضور خواهند داشت و محصولاتی مانند کتب و نرم ‌افزار را در نمایشگاه با 20 درصد تخفیف عرضه می کنند.

وی رویکرد نوآورانه و جذابیت در برنامه ها را از دیگر ویژگیهای نمایشگاه قرآنی امسال عنوان کرد.

سلیمانی با اعلام اینکه در سال گذشته از ششمین نمایشگاه قرانی روزانه یک‌ هزار و 200 نفر بازدید کردند اظهار امیدواری کرد نمایشگاه امسال با استقبال بیشتری روبرو شود..